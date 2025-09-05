Tiene 50 años de ideado y visionado por exalcaldes como Luis Bedoya Reyes y Luis Castañeda Lossio a fin de darle continuidad a extensa autopista que recorre varios distritos capitalinos. Al respecto, y tras algunos meses de controversia en medio de desalojos y expropiación de predios, hoy llama la atención la denominada Vía Expresa Sur que como prolongación desde el mes de abril de 2025, ahora se alista para quedar inaugurada beneficiando a los usuarios de un Metropolitano cuyo recorrido podría extenderse hasta el distrito de San Bartolo.

ESTO ES LO QUE SE SABE ACERCA DE LA HABILITACIÓN DE NUEVA RUTA DEL METROPOLITANO PARA LLEGAR A SAN BARTOLO

Hoy la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), anuncia avances referentes a la construcción de la Vía Expresa Sur que como corredor vial, contará también con la habilitación de hasta 5 nuevas estaciones del Metropolitano.

Con respecto precisamente a este medio de transporte que va de sur a norte y viceversa, resulta importante destacar lo expresado por el gerente de Infraestructura de dicha entidad adscrita a la MML, Lech Espinoza, quien mediante diálogo concedido a Canal N, dio a conocer que la operatividad de los carriles exclusivos permitirá su uso hasta el distrito de San Bartolo.

La Nueva Vía Expresa Sur permitirá que el flujo de usuarios del Metropolitano, pueda terminar incrementándose, y esto gracias a la habilitación de hasta 5 estaciones, según lo precisa gerente de Emape.

“Conectando esta parte del Metropolitano, de República de Panamá y Panamericana, el servicio va a llegar hasta San Bartolo a través de la Panamericana antigua, que empieza en Pedro Miotta y acaba en San Bartolo, ya está ejecutada“, revela el funcionario consultado al respecto, y tras haber dado a conocer que la Vía Expresa Sur, además tiene el propósito de conectarse directamente con la estación Atocongo de la Línea 1 del Metro de Lima.

ESTAS SON LAS 5 ESTACIONES DEL METROPOLITANO QUE HABILITARÁ EMAPE EN LA VÍA EXPRESA SUR

Hoy tanto el Gobierno como la MML, vienen impulsando la ejecución de megaobras, proyectos e infraestructura cuyo fin primario es agilizar la fluidez vehicular en la capital, y en este caso particular buscando facilitar los viajes que interconectarán a Carabayllo con San Juan de Miraflores (SJM) en apenas 45 minutos (ambos sentidos).

Es así como Carlos Peña, gerente general de Emape, confirmó mediante diálogo concedido a Panorama que “se estima iniciar la ejecución de la obra en enero del 2025″, y figurar concluida para diciembre del mismo año, resaltando además como parte de los beneficios comprendidos en Ordenanza 2660, que no habrá peajes de por medio por pagar tal y como si ocurre a lo largo de otras importantes vías capitalinas.

“La Vía Expresa Sur ya no va a ser soterrada, sino que va a ser a nivel”, refiere adicionalmente haciendo hincapié en la modernidad que reflejará dicha construcción dando continuidad a la Vía Expresa Paseo de la República luego de 50 años.

En relación a la megaobra vial en sí, Emape también expresa que su extensión asciende a los 5 km y “conectará la estación Flores del Metropolitano con la estación Atocongo de la Línea del Metro de Lima”, edificando para ello las siguientes 5 estaciones estratégicamente ubicadas entre Carabayllo y SJM:

Castellana

Ayacucho

Surco

Próceres

Panamericana Sur

Recordemos que hacia fines de junio 2024, Rafael López Aliaga suscribía convenio con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con la finalidad de poder realizarse el concurso de adjudicación, quizá sin presagiar que los vecinos de viviendas demolidas, por ejemplo, hoy lo cuestionarían y alzarían voz de protesta difundida a nivel nacional.

En relación a etapas de construcción de la Vía Expresa Sur, Emape resalta que tras ayudar a liberar la congestión vehicular del puente Atocongo y avenidas Tomás Marsano y Alipio Ponce, durante los próximos 3 meses “se realizará la segunda etapa de recuperación de las vías auxiliares, en el tramo de las avenidas El Carmen hasta República de Panamá”.

¿CUÁL ES LA RUTA QUE RECORRERÁ LA VÍA EXPRESA SUR EJECUTADA POR LA MML?

Medio siglo ha transcurrido desde que la Vía Expresa Sur fuera planificada por parte de la MML, siendo el 2024 el año de inicio de obras a cargo de Emape, que desde fines de octubre viene interviniendo en áreas específicas pertenecientes a los 3 distritos por donde se construirá dicho megaproyecto vial declarado en emergencia e interés metropolitano.

De acuerdo a la información revelada oficialmente mediante Ordenanza Nº 2660 firmada por Rafael López Aliaga, la Ampliación del ‘Zanjón’ determinaría la continuidad del corredor vial que busca aligerar los tiempos e integrar varios distritos actualmente, sumándose ahora Barranco, Surco y San Juan de Miraflores (SJM) como jurisdicciones favorecidas pese a la demolición de inmuebles, mercados, y hasta emblemáticos colegios.

Con respecto a esto último, la MML a través de Emape señala que para lograr la construcción de la Vía Expresa Sur, resulta importante liberar espacios públicos consecuentes con la demanda, y por esa razón el conflicto continúa volviéndose cada vez más mediático mientras Carlos Peña, gerente general de Emape, precisa que la inversión para llevarlo a cabo asciende a los S/800 millones aproximadamente, expropiación supera los 700 predios, entre otros detalles.

“Durante el 2025 se va a completar toda la vía principal, luego vamos a ejecutar los intercambios viales que conectan con la Panamericana Sur, y el Metropolitano en una segunda etapa”, declaró dicho funcionario con respecto a la operatividad del proyecto que busca darle continuidad a la también conocida “Luis Bedoya Reyes”, y así terminar beneficiando a los distritos de Barranco, Surco y SJM, entre otros adyacentes.

Al respecto, resulta importante destacar que hacia fines de diciembre 2024, Emape de la MML logró recuperar 4 km de vías auxiliares, llevándose a cabo “la pavimentación y asfaltado en ambos sentidos de los tramos de las avenidas El Carmen y Próceres, el área de la Fundación Canevaro y la auxiliar de la Panamericana Sur”.

El corredor proyectado para fines de 2025 en ‘Zanjón’, y ascendente a los 5 km, busca interconectar los distritos de Carabayllo y SJM en 45 minutos, “lo que actualmente demanda más de 2 horas de viaje y tomar varios buses” de transporte público, por ejemplo, estando destinado además a la circulación de vehículos particulares y viaductos de interconexión sin peajes.