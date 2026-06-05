Por Redacción EC

A pocas semanas de iniciar julio 2026, el mes no solo incluye diversas efemérides cívicas, sino también feriados que los peruanos aprovechan al máximo para viajar a destinos como Paracas, Máncora y ciudades como Cusco, Arequipa, Trujillo y Cajamarca. Es así que, durante estas fechas festivas, establecidas por la ley, brindan una serie de beneficios laborales a los empleados, lo cual reconoce su gran labor en medio de celebraciones importantes. De esta manera, desde el Congreso de la República se ha presentado un proyecto de ley que busca declarar día no laborable cada 10 de julio en una región del país. Esta medida beneficiaría tanto a los trabajadores del sector público como del privado y, además, contribuiría a dinamizar la economía local mediante el impulso del turismo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.