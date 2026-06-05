A pocas semanas de iniciar julio 2026, el mes no solo incluye diversas efemérides cívicas, sino también feriados que los peruanos aprovechan al máximo para viajar a destinos como Paracas, Máncora y ciudades como Cusco, Arequipa, Trujillo y Cajamarca. Es así que, durante estas fechas festivas, establecidas por la ley, brindan una serie de beneficios laborales a los empleados, lo cual reconoce su gran labor en medio de celebraciones importantes. De esta manera, desde el Congreso de la República se ha presentado un proyecto de ley que busca declarar día no laborable cada 10 de julio en una región del país. Esta medida beneficiaría tanto a los trabajadores del sector público como del privado y, además, contribuiría a dinamizar la economía local mediante el impulso del turismo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ SE BUSCA DECLARAR FERIADO REGIONAL CADA 10 DE JULIO?

A pocas semanas del inicio de las celebraciones por Fiestas Patrias, el congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República que busca declarar día no laborable el 10 de julio de cada año. Esta medida tiene como objetivo conmemorar el aniversario de Puerto Maldonado (Madre de Dios) y brindar a sus ciudadanos la oportunidad de celebrarlo mediante diversas actividades culturales, gastronómicas y tradicionales. Según la iniciativa, este feriado regional abarcaría para los trabajadores del sector público y privado; aunque no especifica si será compensable en la zona, conforme comparte Infobae.

“Se declara día no laborable el 10 de julio de cada año en el departamento de Madre de Dios, con motivo de conmemorarse el aniversario de fundación histórica de la ciudad de Puerto Maldonado, capital del departamento. La declaratoria establecida en el artículo 1 comprende a los centros de trabajo de las entidades públicas, así como a los del sector privado que prestan servicios en el departamento de Madre de Dios, conforme al régimen laboral correspondiente”, indica la propuesta legislativa.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

En días considerados feriados, el empleado tendrá que descansar y percibir su remuneración habitual. Aunque, normalmente algunos acuerdan trabajar esos días, sin descanso sustitutorio posterior, por lo que tienen derecho a recibir un triple pago. Con respecto a los días no laborables, solo está dirigido exclusivamente a los trabajadores del sector público del país.

Este día es considerado hábil, y a comparación de un feriado, las horas que no se labora deben compensarse en los diez días posteriores, o en la fecha que determine el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades. Mientras en el sector privado, los días no laborables es voluntario, por lo que corresponderá al empleador y los trabajadores acordar la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, teniendo en cuenta que, si no se llega a un acuerdo, lo decidirá el empleador.