Continúan las noticias desalentadoras por parte de Warner Bros. Discovery respecto a DC, puesto que se ha confirmado un nuevo retraso en los estrenos de las películas “Shazam: Fury of the Gods” y “Aquaman and the Lost Kingdom”.

De acuerdo con Deadline, ambas cintas han tenido que mover sus fechas de estreno, con Shazam 2 ocupando el lugar de Aquaman 2 en marzo de 2023, y Aquaman 2 pasando a diciembre de 2023.

Esto ha generado una sensación de desconfianza e incredulidad entre los fanáticos del Universo Extendido de DC.

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS FECHAS DE ESTRENO DE LAS SECUELAS DE SHAZAM Y AQUAMAN?

Por el momento, las fechas definitivas de ambas películas son las siguientes: “Shazam: Fury of the Gods’' para el 17 de marzo de 2023 y “Aquaman and the Lost Kingdom” para el 25 de diciembre de 2023.

Como se recuerda, ambas secuelas han sufrido diversos movimientos respecto a su lanzamiento.

Shazam 2 debía llegar en un inicio en abril de 2022, luego se movió para noviembre de 2022 y terminó acabando en junio de 2023. Aunque en un movimiento inesperado, Warner decidió adelantar la película a diciembre de 2022, parece ser que la cinta finalmente llegará a los cines el próximo año.

Por el lado de Aquaman 2, también siguió un patrón similar, aunque no tan polémico. En un principio, la cinta de Jason Momoa se iba a estrenar el 16 de diciembre de 2022, aunque para evitar cruzarse en los cines con “Avatar: El camino del agua”, se cambió a marzo de 2023, para ahora terminar lanzándose un año más tarde respecto a la fecha original.

Además, cabe destacar que mientras que “Shazam: Fury of the Gods” estará lista en apenas unas semanas, “Aquaman and the Lost Kingdom” necesitaría más tiempo para su fase de post-producción debido a que contiene un gran uso de efectos visuales.

Ahora, solo queda esperar cómo quedará el calendario de estrenos y si habrá más cambios. Por el momento, la próxima película de DC que está confirmada es “Black Adam”, que llegará a los cines el próximo 21 de octubre de 2022. Además, también se esperan noticias de “The Flash”, cinta que pretende revolucionar el DCEU.