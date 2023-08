Con Argentina y Brasil eliminados sorpresivamente en fase de grupos, Colombia se convierte automáticamente en la única esperanza sudamericana para afrontar la ronda de eliminación directa en tierras oceánicas. La Copa del Mundo Femenina 2023 que se juega en Australia y Nueva Zelanda, ya fue testigo de cómo también han quedado en el camino, potencias como Alemania e Italia, y ahora los octavos de final representará la disputa de los partidos definitorios rumbo a la gran final en el Stadium Australia de Sydney. Conoce cuándo, cómo y a qué hora estarán jugándose los primeros 8 compromisos a partido único, y cuáles fueron las selecciones clasificadas que lucharán por el título de la FIFA.

¿CUÁNDO, A QUÉ HORA Y ENTRE QUIÉNES SE JUGARÁN LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL FEMENINO 2023 QUE SE DISPUTA EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA?

La fase de grupos de la Copa del Mundo Femenina que organizan los países oceánicos e inició el 20 de julio de 2023, terminó con la eliminación de candidatos a por lo menos llegar a semifinales como Brasil, Argentina y Canadá, y también la Alemania de Alexandra Popp y la Italia liderada por la estratega, Milena Bertolini.

En Australia y Nueva Zelanda, los octavos de final de la fiesta del fútbol femenil se jugarán entre la madrugada del 5 y la mañana del 8 de agosto con las siguientes selecciones clasificadas que ganaron y quedaron en segundo lugar de sus respectivas llaves:

GRUPO A

1- Suiza / 2- Noruega

GRUPO B

1- Australia / 2- Nigeria

GRUPO C

1- Japón / 2- España

GRUPO D

1- Inglaterra / 2- Dinamarca

GRUPO E

1- Países Bajos / 2- Estados Unidos

GRUPO F

1- Francia / 2- Jamaica

GRUPO G

1- Suecia / 2- Sudáfrica

GRUPO H

1- Colombia / 2- Marruecos

Tras la culminación de la primera ronda, los emparejamientos de octavos de final de Australia/Nueva Zelanda 2023 quedó definida de la siguiente manera entre los 16 mejores equipos de la novena edición del certamen:

- SÁBADO 05/08

Suiza vs España (12 a.m.) - Japón vs Noruega (3 a.m.)

Países Bajos vs Sudáfrica (9 p.m.)

- DOMINGO 06/08

Suecia vs Estados Unidos (4 a.m.)

- LUNES 07/08

Inglaterra vs Nigeria (2.30 a.m.) - Australia vs Dinamarca (5.30 a.m.)

- MARTES 08/08

Colombia vs Jamaica (3 a.m.) - Francia vs Marruecos (6 a.m.)

16 teams remain.



Who will lift the trophy? 🏆 pic.twitter.com/0MPIe9n3GQ — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 4, 2023

Cabe destacar, que lógicamente puedes situar tu propio horario de acuerdo al lugar donde resides, pero en esta ocasión la información contempla hora de Perú, Colombia, y Ecuador, y una hora después corresponderá a Colombia, Chile, Paraguay, y Bolivia.

MUNDIAL FEMENINO 2023: ¿DÓNDE VER LA FASE FINAL DE ELIMINACIÓN DIRECTA DEL TORNEO FEMENIL DE LA FIFA?

Una nueva edición del Mundial Femenino que se juega desde 1991, empezó a disputarse con la participación de la tetracampeona, Estados Unidos, la sorpresivamente eliminada Alemania que la ganó en 2 oportunidades, y japonesas y noruegas que campeonaron una vez cada una, y coincidentemente se enfrentarán en los octavos de final 2023.

Para seguir de cerca los pormenores de la fase final de eliminación directa que incluyen además los cuartos, semifinales y gran final, toma nota de las señales televisivas y plataformas de streaming que puedes sintonizar si vives en países de Latinoamérica:

PERÚ

- DirecTV Sports / DirecTV GO

ATV (Canal 9): No transmitirá partidos de octavos, solo 1 de cuartos, 1 de semifinales y la gran final en vivo a partir de las 5 a.m.

MÉXICO

- Sky Sports, TUDN y TV Azteca / ViX

ESTADOS UNIDOS

- FOX Sports 1, FOX Deportes, Telemundo / Peacock, NBC Universo

Asimismo, es importante resaltar que para disfrutar de la emocionante recta final de la Copa del Mundo Femenina 2023 estando en España, TVE y RTVE Play transmitirán las incidencias de los 8 partidos de octavos y el resto de decisivos juegos disputados en Australia y Nueva Zelanda.

¿EN QUÉ FECHAS Y CÓMO SE TERMINARÁ DE DISPUTAR LA COPA DEL MUNDO FEMENINA 2023 DE LA FIFA CON LOS CUARTOS DE FINAL, SEMIFINALES Y FINAL?

La fase final, trascendental, y definitoria del 9° Mundial Femenino de la historia entre las mejores selecciones del mundo, arrancará con la disputa de los octavos de final, y continuará con unos cuartos que se jugarán íntegramente entre el viernes 11/08 y el sábado 12.

De acuerdo al fixture y calendario completo estructurado por la FIFA, las semifinales se jugarán el 15 y 16 de agosto en el Eden Park de Auckland y el Stadium Australia de Sydney, respectivamente, mientras que para el día 19 está programado el partido número 63 por el tercer puesto en el Lang Park de Brisbane, y la gran final oficialmente calendarizada para que se midan los 2 mejores equipos el 20/08.