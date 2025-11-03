Inició noviembre 2025 y, con ello, una serie de efemérides cívicas y religiosas que se celebran a nivel nacional. De hecho, con motivo del feriado por el Día de Todos los Santos, este 1 de noviembre, muchos peruanos aprovecharon la fecha para romper la rutina, ya sea visitando destinos turísticos o compartiendo actividades junto a sus seres queridos. Sin embargo, a poco de finalizar el Año Escolar 2025, el Ministerio de Educación (Minedu) informó sobre un próximo feriado largo, por lo que diversos colegios a nivel nacional suspenderán sus clases. Este es una buena noticia, tanto para padres de familia como docentes, ya que podrán tomarse un descanso de cuatro días consecutivos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SE SUSPENDEN LAS CLASES ESCOLARES EN LOS COLEGIOS PERUANOS?

Estas últimas semanas del año trae consigo una serie de efemérides muy importantes para el país, lo que conlleva a que sean considerados como feriados. Ante ello, de acuerdo con el calendario nacional, el próximo feriado largo en el Perú se celebrará el lunes 8 y martes 9 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente. Esta buena noticia significa que las clases escolares se suspendan a nivel nacional con motivo a estas importantes fechas. Es importante mencionar que el 19 de diciembre culminarán oficialmente las clases en las instituciones públicas en el país

Este 8 y 9 de noviembre se suspenderán las clases debido a las celebraciones por el Día de la Inmaculada Concepción y Batalla de Ayacucho.

¿CÓMO DENUNCIAR FALTAS GRAVES COMETIDAS POR UN DOCENTE, SEGÚN MINEDU?

El jefe de la Dirección Técnico Normativa de Docentes (DITEN) del Ministerio de Educación (Minedu), Andrés Izaguirre, brindó una entrevista para la Agencia Andina, donde explicó que los padres de familia y estudiantes tienen toda la facultad de denunciar alguna falta grave, como acoso sexual, abuso de autoridad o faltas éticas, cometido por algún docente de la institución. Según el funcionario público, en caso de que opten por un proceso administrativo, se debe informar sobre lo ocurrido dentro de las primeras 24 horas de lo ocurrido y luego realizar la denuncia por medio de un oficio al director del colegio.

Luego de que el centro educativo conozca sobre el caso deberán presentarlo a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) para que se tomen las medidas correspondientes, como la separación preventiva del profesor. A su vez, el hecho debe notificarse al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones del caso. Por otro lado, si se decide realizar la denuncia judicialmente, la Fiscalía debe recibir el expediente o documentos de lo sucedido con el objetivo de que se inicie con las diligencias. De esta manera, si se determina la culpabilidad, el docente recibirá un “bloqueo” de sus funciones.