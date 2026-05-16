Por Redacción EC

A pocas semanas de que finalice el otoño en el Perú, en la que se caracteriza principalmente por su asociación con la disminución de las horas de luz, el cambio de color de las hojas de los árboles y la presencia de días más frescos, entre otras condiciones, expertos han señalado que este patrón podría variar debido al comportamiento reciente del clima en algunas partes del país, que evidencia señales vinculadas al Fenómeno El Niño Costero. En ese sentido, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó a una parte de la población sobre las altas temperaturas en la costa y sierra del país este fin de semana. Frente a esta preocupante situación, las autoridades locales han recomendado el uso de bloqueador solar, prendas de manga larga y otros accesorios con el objetivo de proteger la integridad de las personas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.