A pocas semanas de que finalice el otoño en el Perú, en la que se caracteriza principalmente por su asociación con la disminución de las horas de luz, el cambio de color de las hojas de los árboles y la presencia de días más frescos, entre otras condiciones, expertos han señalado que este patrón podría variar debido al comportamiento reciente del clima en algunas partes del país, que evidencia señales vinculadas al Fenómeno El Niño Costero. En ese sentido, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó a una parte de la población sobre las altas temperaturas en la costa y sierra del país este fin de semana. Frente a esta preocupante situación, las autoridades locales han recomendado el uso de bloqueador solar, prendas de manga larga y otros accesorios con el objetivo de proteger la integridad de las personas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ REGIONES TENDRÁN ALTAS TEMPERATURAS ESTE FIN DE SEMANA, SEGÚN SENAMHI?

A través de una entrevista para Exitosa, el meteorólogo del Senamhi, el ingeniero Nelson Quispe, informó que este domingo 17 de mayo algunas regiones de la costa y sierra registrarán un aumento de temperatura considerado fuera de lo habitual, especialmente para esta época del año. De esta manera, según el informe, la costa norte registrará temperaturas máximas de hasta 36 °C, mientras que la costa centro y sur alcanzarán entre 31 °C y 28 °C, respectivamente. En el caso de la sierra, las temperaturas oscilarán entre 20 °C y 30 °C en el norte y centro, y entre 16 °C y 30 °C en el sur. Además, en la zona interior de Ica los termómetros podrían llegar hasta los 33 °C.

Eso no es todo, este evento climático estará acompañado de ráfagas de viento de hasta 35 km/h que se registrarán principalmente durante la tarde, así como la presencia de radiación ultravioleta (UV) con niveles muy altos, lo que representa un peligro para la población. Entre los departamentos posiblemente afectados están Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes. Por su parte, el experto del Senamhi explicó que estos eventos se deben a que el mar mantiene una temperatura cálida, situación que podría prolongarse hasta el invierno.

“Lo que quiere decir que las temperaturas altas van a continuar en este otoño inclusive en este invierno (...) hace un tiempo se comunicó que este otoño e invierno iban a ser cálidos. Hemos tenido algunos períodos, no muy prolongadas, en zonas norte, en Piura, Tumbes, precipitaciones muy importantes en plena costa donde usualmente no llueve, pero se ha presentado. Se está extendiendo la temperatura del mar, pero las lluvias sí han culminado. Los efectos ahora están siendo técnicos, en estos últimos 10 años las altas temperaturas como las de Piura están siendo bastante notorias”, explicó el ingeniero Quispe.

¿CUÁNDO AFECTARÍA EL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO EN EL PERÚ?

A través de un Comunicado Oficial n.° 8-2026, la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño anunció que, por ahora, mantiene vigente el estado de “Alerta de El Niño Costero” a nivel nacional, debido a que proyecta que el evento se presente con una magnitud débil, pese a que podría intensificarse a niveles moderados entre junio y julio del presente año y prologarse hasta enero de 2027.

Asimismo, el estudio también alertó sobre variaciones en el Pacífico central (región Niño 3.4), donde la condición actualmente neutra podría evolucionar hacia una fase cálida en junio de 2026 y extenderse hasta inicios del próximo año. Por ello, este escenario sugiere la posible configuración de este fenómeno que, en una primera etapa, se presentaría con intensidad débil, pero que podría fortalecerse hasta alcanzar un nivel moderado hacia finales de año, es decir, entre noviembre y diciembre.

Eso no es todo, el ENFEN pronosticó que, entre mayo y julio, las lluvias localizadas en la costa norte del país se mantendrán entre niveles normales y superiores. Por otro lado, en el ámbito hidrológico, se proyecta que los caudales se mantendrán en niveles normales en la región hidrográfica del Pacífico, salvo en la zona sur. Así, la entidad adscrita al Ministerio de la Producción exhortó a los tomadores de decisiones y autoridades a tomar en cuenta los escenarios de riesgo sustentados en avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, con la finalidad de implementar acciones que contribuyan a la reducción del riesgo de desastres, conforme comparte RPP.