Con las mesas ya cerradas y el conteo avanzando, el mapa electoral regional dejó una nueva incógnita sobre el escenario político del país. Según el Flash Electoral de Datum Internacional, difundido tras la jornada del 4 de octubre, 14 regiones no habrían definido a su gobernador y vicegobernador en primera vuelta. En estas circunscripciones, ninguna de las fórmulas habría alcanzado el 30% de los votos válidos exigido para obtener la victoria. La atención se trasladó entonces hacia una eventual segunda jornada electoral.

La posibilidad de regresar a las urnas quedó así abierta para noviembre, mientras los resultados oficiales terminan de confirmar el panorama dejado por la elección. En aquellas regiones donde ninguna fórmula consiga superar el umbral establecido, las dos agrupaciones con mayor votación pasarían a una segunda elección regional. El JNE ha fijado el 29 de noviembre de 2026 como fecha para esta eventual jornada. Así, mientras el país cerraba las urnas el 4 de octubre, en 14 regiones la definición del gobierno regional podría tener todavía un capítulo pendiente.

Son 14 regiones cuyos candidatos aun no llegan al porcentaje establecido por lo que habría una segunda vuelta

Con el conteo preliminar todavía en marcha, el mapa regional comenzó a perfilar las jurisdicciones que podrían regresar a las urnas. Según el Flash Electoral de Datum para América Multimedia, la eventual segunda vuelta alcanzaría a Tumbes, Lima Provincias, Ucayali, Piura, Lambayeque, Ica y Amazonas. A esta lista se sumarían Puno, La Libertad, Arequipa, Áncash, Moquegua, Loreto y Huancavelica. El panorama, sin embargo, permanece abierto mientras avanzan los resultados de la jornada electoral.

La mirada permanece ahora sobre las actas que serán procesadas para conocer el resultado definitivo en cada región. Los porcentajes difundidos hasta el momento tienen carácter preliminar y podrían variar conforme avance el conteo oficial. Por ello, la confirmación de las regiones que efectivamente tendrán una segunda elección dependerá de las cifras oficiales. Mientras tanto, las 14 circunscripciones aparecen como las posibles protagonistas de una nueva disputa electoral. El desenlace quedará definido cuando concluya el procesamiento de las actas.

Estas son las 14 regiones que tendrían una segunda vuelta por no llegar a pasar el 30% de votos

Con las primeras cifras sobre la mesa, el panorama electoral comenzó a dibujar quiénes tomaban ventaja en las distintas regiones del país. Los porcentajes corresponden al Flash Electoral de Datum y reflejan la votación preliminar alcanzada por las dos fórmulas que se ubicaron en los primeros lugares. La información permite observar cómo empezó a configurarse la competencia regional tras el cierre de las urnas. Cada resultado muestra una fotografía inicial de la jornada, a la espera de los datos oficiales. La relación de regiones se presenta en orden alfabético para facilitar su revisión.

Áncash: Betto Barrionuevo, 19,1%; Antonio Casana, 17,3%.

Amazonas: Amílcar Díaz, 25,1%; Grimaldo Vásquez, 23,4%.

Arequipa: Alfredo Zegarra, 27,0%; Jenry Huisa, 15,3%.

Huancavelica: Juan Común, 29,5%; Samuel Morán, 29,3%.

Ica: Juan Mendoza, 24,9%; Alonso Navarro, 18,1%.

La Libertad: Elías Rodríguez, 24,4%; Aldo Mariños, 21,9%.

Lambayeque: César Perales, 27,5%; Rolando Barboza, 18,0%.

Lima Provincias: Javier Alvarado, 20,3%; Andrés Tello, 16,8%.

Loreto: Fernando Meléndez, 26,7%; Germán Chong, 24,8%.

Moquegua: Jaime Rodríguez, 23,6%; Abraham Cárdenas, 22,0%.

Piura: Reynaldo Hilbck, 24,7%; Santiago Paz, 20,2%.

Puno: Jhomar Tonconi, 29,3%; Wilber Cutipa, 21,4%.

Tumbes: Carlos Feijoo, 27,0%; Manuel Merino, 20,5%.

Ucayali: Sandro Acosta, 29,5%; Antonio Marino, 22,8%.

Esta sería la fecha en que se daría la segunda vuelta electoral en estas 14 regiones

Con la primera jornada electoral ya concluida, algunas regiones podrían tener que volver a las urnas para definir a sus próximas autoridades. De acuerdo con el cronograma señalado, la eventual segunda elección regional está programada para el domingo 29 de noviembre de 2026. Sin embargo, la fecha dependerá de que los resultados oficiales confirmen la necesidad de una nueva votación. Por ahora, el escenario permanece abierto mientras continúa el conteo de las actas electorales. La definición final todavía espera el cierre del proceso de escrutinio.

Los porcentajes conocidos hasta el momento corresponden a una medición a boca de urna, por lo que representan únicamente una fotografía preliminar de la jornada. Estas cifras deberán ser contrastadas con el procesamiento de las actas antes de determinar qué regiones acudirán nuevamente a las urnas. El resultado definitivo será establecido una vez que concluya el conteo correspondiente. Finalmente, la proclamación oficial permitirá conocer qué fórmulas quedaron habilitadas para una eventual segunda elección. Así, la carrera regional todavía mantiene algunos capítulos por resolver.

¿Cuál es la Ley de Elecciones Regionales que establece esta segunda vuelta electoral en estas regiones?

Mientras el conteo electoral avanza, la posibilidad de una nueva jornada para elegir autoridades regionales tiene un respaldo establecido en la legislación peruana. La Ley de Elecciones Regionales, Ley N.º 27683, contempla este escenario cuando ninguna fórmula logra alcanzar el porcentaje requerido. La norma fija como condición que los candidatos a gobernador y vicegobernador obtengan al menos el 30% de los votos válidos. De no alcanzarse ese umbral, la elección no quedaría definida en la primera vuelta. El proceso podría entonces abrir paso a una segunda contienda electoral.

La regla busca determinar cuándo una fórmula consigue la representación suficiente para asumir el gobierno regional desde la primera jornada. Por ello, los resultados preliminares son observados con atención mientras se completa el conteo de las actas. Si ninguna candidatura supera el límite establecido, las dos fórmulas con mayor votación pasarían a disputar una nueva elección. Así, el porcentaje obtenido en las urnas se convierte en la llave para definir el siguiente capítulo. La decisión final dependerá de los resultados oficiales proclamados por las autoridades electorales.

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