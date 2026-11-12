León XIV llegó al Perú este miércoles 11 de noviembre, a las 5:30 p. m., para comenzar una visita que combinará actos oficiales, celebraciones multitudinarias y encuentros pastorales. El itinerario publicado por la Santa Sede se extenderá hasta el lunes 16 y llevará al pontífice por localidades de la costa, la sierra y la Amazonía. Entre los principales escenarios figuran el Estadio Nacional, las Pampas de Pimentel, Sacsayhuamán y la Base Aérea Las Palmas. Todos los horarios de las actividades en territorio peruano corresponden a la hora local.

Miércoles 11: llegada al Callao y bienvenida en Palacio de Gobierno

El avión procedente de Buenos Aires aterrizará en la Base Aérea del Callao, en el Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú. Allí se realizará la acogida oficial antes del traslado hacia el Centro de Lima. La ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno está programada para las 6:15 p. m.; media hora después, a las 6:45 p. m., tendrá lugar la reunión con la Presidencia de la República.

La primera jornada concluirá con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, previsto para las 7:45 p. m. Estas actividades abrirán formalmente la etapa peruana de su gira sudamericana, que comenzó en Uruguay y continuó en Argentina antes de su desplazamiento a Lima.

Jueves 12: actividades en la Catedral y vigilia en el Estadio Nacional

El jueves comenzará a las 9:30 a. m. con una reunión con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. A las 10:20 a. m., el papa participará en una celebración de la Hora Media en la Catedral, junto con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales. Luego, a las 11:30 a. m., encabezará un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral.

Por la tarde, el Estadio Nacional recibirá uno de los actos centrales de la visita: la vigilia de oración con jóvenes y universitarios, fijada para las 6:00 p. m. El programa oficial distingue esta actividad de una misa: se trata de un encuentro de oración. La jornada terminará con una cena del pontífice con los obispos en la Nunciatura Apostólica, a las 8:00 p. m.

Viernes 13 y sábado 14: Pimentel, Chiclayo, Santa Cruz y Zaña

El viernes 13, León XIV saldrá del Callao a las 7:40 a. m. y llegará a Chiclayo a las 9:10 a. m. Su primera celebración será una misa en las Pampas de Pimentel, a las 10:30 a. m., seguida de una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero, a las 12:40 p. m. Durante la tarde se reunirá con representantes de la Iglesia en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, a las 4:30 p. m., y con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, a las 5:45 p. m.

El sábado 14 iniciará sus actividades a las 8:00 a. m. con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, en Chiclayo. Después viajará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde celebrará una misa a las 11:00 a. m. Tras regresar a Chiclayo, participará a las 5:30 p. m. en un encuentro de oración en Zaña, con motivo de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

Domingo 15: una jornada entre Cusco y la Amazonía

La agenda del domingo contempla dos destinos antes del retorno a Lima. El papa partirá de Chiclayo a las 7:50 a. m. y aterrizará en Cusco a las 10:00 a. m. A las 10:30 a. m. se encontrará con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán. Posteriormente, a las 11:45 a. m., rezará el Ángelus en la plaza de la Catedral cusqueña.

A la 1:05 p. m. saldrá hacia Pucallpa, donde su llegada está prevista para las 2:30 p. m. Media hora después se reunirá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. La misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali comenzará a las 4:45 p. m.; el vuelo de regreso a Lima despegará a las 7:05 p. m. y aterrizará a las 8:20 p. m.

Lunes 16: visita a adultos mayores, misa en Las Palmas y despedida

El último día de la visita comenzará a las 8:30 a. m. con un encuentro con el personal y las personas acogidas por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. A las 10:30 a. m., León XIV celebrará la misa en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. Esta será la última celebración eucarística incluida en el itinerario peruano antes de su partida hacia Roma.

La despedida oficial está fijada para la 1:15 p. m. en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, y el avión despegará a la 1:45 p. m. La llegada a Roma se producirá el martes 17, por la mañana. Para quienes deseen participar en las actividades, conviene distinguir los horarios de las ceremonias de las condiciones de acceso: el itinerario oficial detalla el programa papal, pero no sustituye las instrucciones específicas sobre entradas, puertas, controles de seguridad o cierres de tránsito.

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