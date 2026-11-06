La visita del papa León XIV a Uruguay comenzará este viernes 6 de noviembre de 2026 y marcará el inicio de su primer viaje apostólico a Sudamérica. Durante tres días, el líder de la Iglesia católica participará en ceremonias oficiales, reuniones con autoridades y encuentros pastorales en distintas localidades del país. La agenda contempla actividades en Montevideo, Paysandú y Florida, antes de continuar su recorrido hacia Argentina.

¿Cuándo llega el papa León XIV a Uruguay y cuánto durará su visita?

El pontífice tiene previsto aterrizar el viernes 6 de noviembre a las 16:30 horas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, donde recibirá la bienvenida oficial. Posteriormente, se trasladará al centro de la capital para participar en una ceremonia en la Plaza Independencia, programada para las 17:30 horas, seguida de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

La primera jornada también incluirá una reunión privada con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en el Edificio José Artigas. Más tarde, León XIV visitará el Cabildo y participará en una celebración de vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral Metropolitana. Estas actividades marcarán el inicio de una visita que combina compromisos institucionales y encuentros con la comunidad católica.

¿Qué ciudades recorrerá el papa León XIV durante su viaje?

La agenda oficial contempla tres destinos principales: Montevideo, Paysandú y Florida. La capital uruguaya concentrará buena parte de las actividades institucionales y pastorales, mientras que las otras dos localidades recibirán al pontífice para celebraciones religiosas y encuentros con los fieles. El recorrido se desarrollará entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre.

El sábado 7, León XIV viajará por la mañana a Paysandú, donde llegará aproximadamente a las 9:10 horas para celebrar una misa a las 10:00 en el Parque París Londres. Después del mediodía regresará a Montevideo y continuará con reuniones en el barrio Casavalle, un encuentro con la comunidad educativa de la Universidad Católica del Uruguay y una vigilia de oración en el Estadio Centenario, prevista para las 19:00 horas.

La misa del papa León XIV en Florida será uno de los actos centrales

El domingo 8 de noviembre, el papa se trasladará a Florida para celebrar una misa a las 10:30 horas en la plaza ubicada frente a la Catedral Basílica de Florida, santuario nacional de Nuestra Señora de los Treinta y Tres. Esta ceremonia será uno de los momentos centrales de su paso por Uruguay y congregará a fieles de distintas zonas del país.

Después de la celebración religiosa, el pontífice compartirá un almuerzo con los obispos en el lugar denominado Jesús Buen Pastor. La agenda establece que la ceremonia de despedida se realizará a las 15:10 horas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y que el avión papal partirá a las 15:30 rumbo a Buenos Aires, donde comenzará la siguiente etapa de su viaje apostólico.

¿Qué actividades realizará el papa León XIV en Uruguay?

Además de las misas y ceremonias religiosas, el itinerario incluye encuentros con autoridades políticas, representantes diplomáticos, comunidades educativas, jóvenes y sectores sociales. La visita al barrio Casavalle, en Montevideo, y las reuniones con integrantes de la comunidad católica reflejan la dimensión pastoral del recorrido, que busca acercar al pontífice a distintas realidades de la sociedad uruguaya.

El Gobierno uruguayo y las instituciones responsables de la organización también difundieron recomendaciones para quienes asistan a las actividades multitudinarias. Entre ellas figuran planificar los desplazamientos, mantenerse hidratados y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad. La llegada del papa implicará además un operativo especial de seguridad y tránsito en los principales puntos de concentración.

Uruguay será la primera parada de la gira sudamericana del pontífice

El viaje a Uruguay forma parte de una gira apostólica que se extenderá del 6 al 17 de noviembre de 2026 e incluirá también Argentina y Perú. Según el calendario publicado por el Vaticano, León XIV continuará su recorrido por territorio argentino entre el 8 y el 11 de noviembre, antes de llegar a Lima el miércoles 11 para iniciar sus actividades en el país.

Para Uruguay, la visita representa una oportunidad de encuentro entre la Iglesia católica, las autoridades y los ciudadanos de distintas regiones. La agenda de tres días tendrá como ejes la oración, el diálogo institucional y el acercamiento a comunidades locales, mientras que la continuidad del viaje por Argentina y Perú convertirá esta gira en uno de los principales acontecimientos religiosos de noviembre en Sudamérica.

¿Cuándo llegará León XIV a Perú después de Uruguay y Argentina?

La etapa peruana comenzará el miércoles 11 de noviembre, después de las actividades en Argentina. El programa oficial establece la llegada a la Base Aérea del Callao, en el Grupo Aéreo N.° 8, a las 17:30, hora peruana. Esa misma tarde habrá una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, una visita a la Presidencia de la República y un encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

El recorrido en Perú incluirá actividades en Lima, Chiclayo y Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa. Entre los actos previstos figuran una vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional el 12 de noviembre y una misa en la Base Aérea Las Palmas el lunes 16, antes de su salida hacia Roma. Uruguay será, por tanto, el comienzo de una gira que enlazará encuentros políticos y religiosos con visitas a comunidades de distintas regiones sudamericanas.

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