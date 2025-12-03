Con la llegada de diciembre, miles de adultos mayores de 65 años buscan la información sobre el último pago del año. El subsidio económico de Pensión 65 es un soporte clave para los beneficiarios en situación de pobreza extrema, y la buena noticia es que el proceso de depósito ya ha iniciado. A continuación, te mostramos el cronograma oficial de Midis, cómo verificar tu afiliación y todos los detalles para cobrar tu subvención.

¿Qué es la Pensión 65 y quién lo otorga?

El programa Pensión 65 es una iniciativa del Estado peruano, gestionada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Su objetivo principal es brindar protección social a la población adulta mayor a partir de los 65 años de edad que vive en situación de pobreza extrema.

Monto y Periodicidad: Otorga una subvención económica de S/ 350.00 que se entrega cada dos meses (bimestralmente) .

Otorga una subvención económica de que se entrega . Finalidad: Busca salvaguardar el bienestar del adulto mayor, brindándole protección frente al riesgo social.

Busca salvaguardar el bienestar del adulto mayor, brindándole protección frente al riesgo social. Condición Excluyente: Para ser beneficiario, la persona no debe recibir ninguna pensión de un régimen privado (AFP) ni público (ONP).

¿Cómo consultar si eres beneficiario de Pensión 65?

Si deseas verificar si tu Documento Nacional de Identidad (DNI) se encuentra en el padrón de usuarios de Pensión 65 para el actual bimestre (Noviembre-Diciembre), puedes hacerlo de manera rápida y segura a través de la plataforma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Pasos para la consulta de padrón con DNI

Sigue estos sencillos pasos para confirmar tu afiliación al programa:

Accede al LINK Oficial: Ingresa directamente a la plataforma de consulta de Pensión 65 en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano haciendo click aquí. Ingresa tu DNI: Completa el campo con tu número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Acepta la Verificación: Resuelve el código de seguridad (captcha) para validar tu consulta. Haz Clic en Buscar: El sistema te indicará inmediatamente si tu DNI figura como usuario afiliado al programa y, de ser así, podrás ver la información de tu última subvención.

¿Qué es el padrón de usuarios?

El adrón de usuarios de Pensión 65 es la lista oficial que la Unidad de Operaciones del programa aprueba bimestralmente a través de una Resolución de Dirección Ejecutiva (como la R.D.E. N° D000110-2025-MIDIS/P65-DE para este bimestre). Si tu DNI está en este padrón, tienes derecho al cobro.

Cronograma oficial de pago Pensión 65: Último bimestre del año

El pago de la subvención corresponde al bimestre noviembre-diciembre 2025 y asciende a un total de S/ 350.00.

Las fechas de inicio de cobro son las siguientes, según la modalidad:

Inicio de Pagos (Bimestre noviembre-diciembre)