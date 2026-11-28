En Perú, la Oficina de Normalización Previsional y las Administradora de Fondos de Pensiones cumplen un papel fundamental en el sistema previsional nacional, ya que permiten a los trabajadores ahorrar durante su vida laboral para contar con ingresos al momento de que les toque jubilarse. De hecho, ambos sistemas buscan brindar protección económica durante la vejez y, de acuerdo con sus condiciones, también ante situaciones de invalidez o fallecimiento. Sin embargo, en los últimos días, más de 15 millones de afiliados a los sistemas público y privado de pensiones del país se han visto sorprendidos por una medida que entraría en vigencia próximamente: la creación de cuentas para los afiliados a las AFP y la ONP, en las que podrán registrar aportes previsionales por consumo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DESDE CUÁNDO SE CREARÁN LAS CUENTAS POR CONSUMO A LOS AFILIADOS DE LA AFP Y LA ONP?

A través de sus plataformas oficiales, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presentó un proyecto de reglamento para las Cuentas Especiales de Aportes por Consumo (CEAC), un mecanismo que permitirá a los afiliados acumular ahorros adicionales para su jubilación a partir de sus compras, independientemente de sus aportes obligatorios y voluntarios. Según la normativa propuesta, estas cuentas recibirán aportes anuales por consumo, sustentados mediante boletas electrónicas. Es decir, el cronograma establece que el plazo máximo para abrir una CEAC será el 31 de diciembre, mientras que el registro de comprobantes para calcular los aportes comenzará el 1 de enero de 2027.

Asimismo, la SBS indicó que los afiliados al SPP tendrán su CEAC en la misma administradora donde realizan sus aportes obligatorios. En tanto, los del SNP, podrán elegir una Empresa Administradora de Fondos (EAF) o, en su defecto, serán asignados a la entidad que cobre la menor comisión. No obstante, posteriormente podrán trasladar su cuenta a otra administradora. Es importante recordar que, estas cuentas especiales estarán destinadas exclusivamente a los afiliados al SIPP menores de 65 años que no perciban una pensión ni otro beneficio previsional, tanto del Sistema Privado de Pensiones (SPP) como del Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

¿CÓMO AFILIARSE A LA ONP Y CONSTRUIR UNA FUTURA PENSIÓN CON APORTES DE S/160 MENSUALES?

A través de sus plataformas oficiales, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció que los trabajadores independientes pueden acceder a una pensión futura y contar con protección en caso de enfermar o sufrir un accidente que les impida trabajar, mediante un aporte mensual de solo S/160, equivalente al 13 % de la Remuneración Mínima Vital vigente. Sin embargo, para acceder a esta medida, la persona debe haber aportado durante un mínimo de 10 años.

Esto le permitirá acceder a diversos beneficios, como atención médica, la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), gratificaciones en julio y diciembre, el pago de la pensión a domicilio y pensiones por invalidez y sobrevivencia, entre otros. Para afiliarse, los pasos son muy simples, pues es necesario que se ingrese desde cualquier dispositivo móvil al onpvirtual.pe, seleccionar la opción “Mi primer aporte” y escoger “quiero afiliarme voluntariamente”, según comparte Andina.

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