Este martes 19 e agosto se celebra el ‘Día Mundial de la Fotografía’, fecha en la cual se conmemora la ardua labor de capturar un momento especial o trasladar al espectador a otra época o cultura, una tarea nada fácil para los fotógrafos profesionales y aficionados.

¿POR QUÉ EL 19 DE AGOSTO SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LA FOTOGRAFÍA?

El humano siempre se ha maravillado con todo el ambiente que le rodea y su más grande aspiración ha sido querer capturar un instante en el tiempo y conservarlo para la posteridad, es lo que se hace en la fotografía de arte, paisaje, retrato, fotoperiodismo, foto personal y hasta en las selfies.

Por esta razón, es que el 19 de agosto de 1839, Luis Daguerre presentó su último invento a la Academia de Ciencias de Francia: el daguerrotipo, que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico, un descubrimiento que decidió compartir con el mundo al liberar la patente, dando lugar al desarrollo de la fotografía.

Sin embargo, el ‘Día Mundial de la Fotografía’ fue propuesto por el fotógrafo australiano Korske Ara, quien inició en 2007 un concurso en el que cualquiera podía participar y cuyo premio se dirigía a la atención médica infantil.

En los primeros años del concurso la participación se limitaba a poco más de 200 personas, pero, en 2017, se alcanzaron más de 500 millones de concursantes. Esta competencia fue escogida el mismo día en el que se presentó el daguerrotipo, conmemorando el inicio de esta gran labor.

Mientras la gente tenga la necesidad de contar historias y enviar mensajes a través de la fotografía, aún hay motivos para agradecer a los inventores y creadores en el campo de la fotografía, pues puede llevar alegría y nostalgia a todos los lugares del mundo.