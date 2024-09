La religiosidad vestida de morado volverá a expresarse en Lima teniendo como protagonista al también denominado ‘Cristo de Pachacamilla’, quien levantado en andas recorrerá parte de la ciudad en medio de aquel fervor católico evidenciado desde la época colonial. En 2024, la emblemática procesión del Señor de los Milagros se llevará a cabo de manera oficial, y por tercer año consecutivo tras coyuntura sanitaria que paralizó actividades, habiéndose confirmado rutas, los tradicionales recorridos, y el retorno de espacios cuyo acto invita a la reflexión. Te contamos los detalles a continuación gracias a información compartida por el Arzobispado, fechas en cuestión, entre otros anuncios realizados.

¿CUÁNDO Y CÓMO SE LLEVARÁ A CABO EL PRIMER RECORRIDO PROCESIONAL DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN 2024? ESTE ES EL CRONOGRAMA OFICIAL POR EL MES MORADO

Un nuevo año termina en Perú, pero sin dejar de rendirle tributo al Señor de los Milagros como icónica imagen cristiana de octubre que durante el denominado Mes Morado, y desde hace más de 300 años, recorre las calles capitalinas acompañado por miles de feligreses en hasta 5 procesiones, tal y como lo confirmaron la propia Hermandad junto al Arzobispado de Lima.

En conferencia de prensa llevada a cabo el 19 de setiembre, el Monseñor Castillo tomó la palabra para anunciar las actividades oficiales programadas en honor a un Cristo de Pachacamilla cuyo origen se remonta a la época colonial, y volverá a ser entronizado en “parroquias, comunidades, colegios, trabajo, casa y barrios”.

Así lo sugiere el Arzobispado de Lima como acción significativa que marca el inicio del Mes Morado 2024, y proseguirá con la realización del primer recorrido procesional a cargo de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas (HSMN).

De acuerdo a información compartida oficialmente por el Mayordomo General de la HSMN, José Luis Toledo Zapata, este sábado 5 de octubre estarán inaugurándose de manera formal los peregrinajes masivos de la venerada imagen según los siguientes desplazamientos y rutas desde el Monasterio ubicado en Centro Histórico de Lima:

PRIMER RECORRIDO PROCESIONAL DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN 2024

- Salida de la Iglesia de las Nazarenas ubicada en el cruce de Huancavelica 515 con Avenida Tacna.

- La procesión continuará por Av. Emancipación, y los jirones Chancay y Conde de Superunda para luego retornar al Monasterio donde permanecerá guardado hasta la segunda salida.

Resulta importante precisar, que el acto procesional en honor al Señor de los Milagros programado para este sábado 5 de octubre, iniciará a las 12 p.m., mientras que del segundo al cuarto recorrido, por ejemplo, todo comienza más temprano.

LOS 4 RESTANTES RECORRIDOS Y RUTAS DE LA PROCESIÓN EN HONOR AL SEÑOR DE LOS MILAGROS 2024 SEGÚN LA HSMN

Viernes 18 de octubre (6 a.m.)

- Segundo recorrido procesional inicia en Av. Tacna, y prosigue por Ica, Jr. De la Unión e ingresa a la Plaza de Armas para los respectivos homenajes recibidos por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal.

- Tras ello, la venerada imagen continúa en andas por los jirones Carabaya y Ucayali, Av. Abancay, jirones Junín, Huanta, Áncash, Manuel Pardo, y Junín, hasta la Iglesia del Carmen donde terminará pernoctando hasta la tercera salida.

Sábado 19 de octubre (6 a.m.)

- Tercer recorrido procesional inicia en Jr. Huánuco, y prosigue por Puno y Antonio Bazo para luego ingresar al Hospital Dos de Mayo, volver a tomar Antonio Bazo y Grau donde se ubica el Hospital Almenara.

- Tras la visita a estos centros hospitalario de La Victoria, el recorrido continuará por Av. Nicolás de Piérola, Jr. Andahuayas donde hará un alto en la iglesia Santa Catalina, luego Jr. Inambari, Av. Nicolás de Piérola nuevamente, Abancay, Jr. Leticia, Av. Zavala Loayza, Jr. Miguel Aljovín, Av. Paseo de la República e ingreso final al Palacio de Justicia antes de bordear la Plaza San Martín, y terminar retornando a la Iglesia de las Nazarenas.

(Fuente: Facebook HSMN)

Lunes 28 de octubre (6 a.m.)

- El Cristo de Pachacamilla recorrerá en esta cuarta ocasión la Av. Tacna, Nicolás de Piérola, Jr. Cañete, Av. Alfonso Ugarte donde ingresará al Hospital Loayza, y luego continuar por zonas breñenses como Av. Venezuela, Jr. Varela, y Av. Bolivia.

- Finalmente tomando Garcilaso de la Vega (Wilson), la venerada imagen vuelve a la Iglesia de las Nazarenas ubicada entre Huancavelica y Tacna.

Viernes 01 de noviembre (12 p.m.)

- El Cristo Moreno hará su última aparición ante miles de feligreses desde el mediodía.

- Salida desde Avenida Tacna, y recorrido corto continuado por Jr. Callao, Chancay, y Av. Emancipación hasta retorno al Convento de las Nazarenas.

Cabe resaltar, que como parte del anuncio de actividades oficiales de Octubre Nazareno 2024, el Arzobispado de Lima confirmó que las tradicionales misas televisadas cambiarán de locación en esta oportunidad, y durante los domingos 6, 13, 20 y 27 del décimo mes del año, se llevarán a cabo en Santuario Las Nazarenas a partir de las 11 a.m. con transmisión exclusiva de TVPerú.

Asimismo, y también en Monasterio ubicado entre Huancavelica y Tacna, “todos los días de octubre se celebrará la Santa Misa en los siguientes horarios: 6 a.m., 7 a.m., 9 a.m., 10.30 a.m., 12 p.m., 1.30 p.m., 4.30 p.m., 5.30 p.m., 7 p.m., 8 p.m. y 9 p.m.”, tomando en cuenta además que la atención será de lunes a domingo de 5.45 de la mañana a 10 de la noche, mientras el “Santo Rosario será a las 6.30 p.m. y las confesiones todos los días desde las 8 a.m.”.

El “Monseñor Castillo adelantó que volverán las «Meditaciones Nocturnas en el Mes Morado»” como un espacio reflexivo y de meditación compartido mediante redes sociales del Arzobispado desde las 9 de la noche de todo octubre 2024.

DESDE CUÁNDO Y PORQUÉ LA IMAGEN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS GENERA TANTA FE Y DEVOCIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

La historia que relata pasajes sobre la persona que pintó la imagen original del Señor de los Milagros que recorre las calles limeñas en andas de los hermanos cargadores pertenecientes a la HSMN, data del siglo XVII cuando la población de la ciudad capital crecía vertiginosamente con la llegada de siervos provenientes del África occidental, y la fe empezaba a propagarse entre las multitudes.

Tal y como lo define la Real Academia Española (RAE), la devoción por la advocación de Cristo en Perú, guarda relación con el asentimiento a la revelación de Dios que propone la Iglesia católica, y constituye el conjunto de creencias que denotan seguridad, y aseveración de que algo es cierto.

Esto último se pudo evidenciar en torno al Señor de los Milagros y a partir de la década del 1600, luego de diversos acontecimientos vinculados a uno de los desastres naturales más devastadores que sacude la Tierra y que permitió el fortalecimiento de una fe que iba en aumento.

Venerada imagen del Señor de los Milagros pintada por el angoleño Pedro Dalcon. (Fuente: iStock) / Oscar Cabrera

Un terremoto ocurrido el 13 de noviembre de 1655, sacudió Lima dejando cuantiosos daños materiales, físicos y también mortales a su paso, pero la imagen de Cristo que había sido creada por el angoleño Pedro Dalcon o ‘Benito’ bajo un bello lienzo hecho a mano en el barrio de Pachacamilla, fue lo único que se mantuvo intacto mientras las paredes de adobe caían a su alrededor producto del sismo.

Pese a las réplicas y a los posteriores movimientos telúricos que impactarían negativamente en la ciudad capital como el ocurrido en 1746, la imagen representativa del Señor de los Milagros seguiría sana y salva, y sin ningún rasguño, lo que generó mayor devoción y fe en las personas católicas, pero también rechazo por parte de un sector influyente de la época que no toleraba tanta adoración a Cristo.

ESTAS FRASES Y ORACIONES PUEDES COMPARTIR PARA EXPRESAR TU FE EN HONOR AL SEÑOR DE LOS MILAGROS DURANTE EL TRADICIONAL MES MORADO

FRASES 2024

- Amadísimo Señor de los Milagros, hasta tu estampa he venido para confiarte nuestras dificultades y dolencias.

- Con la misma fe de la mujer que se aproximó para tocar el filo de tu manto y que fue aliviada porque creyó en ti.

- Así nosotros nos rendimos ante ti y te expresamos desde la base de nuestra alma: «Señor, si quieres puedes aliviarnos».

- Tú sigues obrando maravillas y sanando a los enfermos, porque tú has tomado nuestras debilidades y llevado nuestras angustias.

- Piadoso Jesús crucificado te enaltecemos, te glorificamos y damos gracias.

ORACIONES 2024

- Señor, tus maravillas son incontables, cada día me sorprendes y no dejaré de testificar lo que has hecho en mi vida.

- Señor, solo no puedo, mi confianza está en ti.

- Gracias Dios por cuidar de esta familia, por regalarnos tanto amor y tanta salud, gracias por hacer que seamos tan felices en tu gloria.

- Te ruego Señor de los Milagros que envíes al Espíritu Santo para que me ilumine en cada momento, para que me guíe, para que aumente mi fe, para que yo cambie algunas cosas en mi vida.

- Señor gracias por tu piedad hacia mí y mi familia.

- Para Dios no hay imposibles, y si tu fe en él es tan grande como lo que él tiene en ti, verás milagros.