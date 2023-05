Hay algunos rumores en relación al posible fichaje de Carlos Bacca por el equipo peruano Sporting Cristal. Es por ello que en esta nota te presentaremos a continuación qué es lo que dijo la prensa colombiana en relación a esta información que se viene difundiendo más; entre otros datos que debes conocer en relación a este tema importante para millones de aficionados.

QUÉ DIJO LA PRENSA COLOMBIANA SOBRE POSIBLE FICHAJE DE CARLOS BACCA POR SPORTING CRISTAL

Algunos medios de comunicación citan lo declarado por el exfutbolista Mauro Cantoro, quien habló sobre el posible fichaje del jugador Carlos Bacca a Sporting Cristal.

“Los dos delanteros son colombianos y de élite mundial, al igual que el lateral que hoy se desempeña en Once Caldas. Yo le dije que Cristal no sé si quiera porque tiene a Loyola, que jugó en selección. Sin embargo, me dijo que al defensa que quiere traer siempre ha sido campeón a donde fue. Con respecto a los delanteros, esto sería un salto de calidad porque uno de ellos ha jugado en selección colombiana y es Carlos Bacca”, mencionó Cantoro.

Recordemos que Carlos Arturo Bacca Ahumada, es un reconocido futbolista colombiano. Nació el 8 de septiembre de 1986 en Puerto Colombia, un municipio en el departamento de Atlántico, Colombia.

Bacca se desempeña como delantero y ha tenido una destacada carrera tanto a nivel de clubes como en la selección nacional de Colombia. Comenzó su carrera profesional en el fútbol colombiano, jugando para equipos como el Atlético Junior y el Club Brugge KV de Bélgica.

Sin embargo, fue durante su etapa en el Sevilla FC de España (2013-2015) donde alcanzó un mayor reconocimiento internacional. Durante su paso por el Sevilla, Bacca se destacó por su habilidad goleadora y contribuyó a que el equipo ganara dos títulos consecutivos de la Liga Europa de la UEFA en 2014 y 2015.

Tras su exitoso paso por el Sevilla, Bacca ha jugado en varios equipos de renombre en Europa, incluyendo el AC Milan de Italia (2015-2017), el Villarreal CF de España (2017-2021), y el Granada CF, también de España, desde la temporada 2021-2022.

A nivel internacional, Carlos Bacca ha representado a la selección colombiana en numerosas ocasiones. Ha participado en varias ediciones de la Copa América y en la Copa Mundial de la FIFA, siendo parte del equipo colombiano que llegó a los cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014.

En cuanto a su estilo de juego, Bacca es conocido por su habilidad para finalizar jugadas y su velocidad en el campo. Es un delantero oportunista y ha destacado por su capacidad para anotar goles importantes en momentos clave.

Carlos Bacca es considerado uno de los futbolistas colombianos más exitosos de su generación y ha dejado una huella significativa tanto en el fútbol colombiano como en el escenario internacional.

DATOS SOBRE SPORTING CRISTAL

Sporting Cristal es un reconocido club de fútbol peruano con sede en Lima, la capital de Perú. Fue fundado el 13 de diciembre de 1955 por un grupo de estudiantes del Colegio Santa María de la ciudad de Lima. Desde entonces, se ha convertido en uno de los clubes más exitosos y populares de Perú.

El nombre completo del club es Club Sporting Cristal, pero comúnmente se le conoce simplemente como Sporting Cristal o “Los Celestes”, debido a los colores de su uniforme, que son el celeste y el blanco. Su estadio principal es el Estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito de San Martín de Porres en Lima.

Sporting Cristal ha tenido un historial exitoso en el fútbol peruano, siendo uno de los clubes más laureados del país. Ha ganado numerosos títulos de la Primera División de Perú, incluyendo 20 campeonatos nacionales hasta la fecha de corte de mis conocimientos en septiembre de 2021.

El club también ha tenido participaciones destacadas a nivel internacional. Ha representado a Perú en varias ediciones de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más prestigioso de América del Sur. En 1997, Sporting Cristal alcanzó la final de la Copa Libertadores, siendo el único club peruano en lograrlo hasta el momento. Aunque no pudo ganar el título, su destacada participación en esa edición dejó una marca importante en la historia del club.

Sporting Cristal es conocido por su enfoque en el desarrollo de jóvenes talentos y su estilo de juego ofensivo. Han formado a varios jugadores destacados que han representado tanto al club como a la selección peruana en competiciones nacionales e internacionales.

Además del fútbol, Sporting Cristal también tiene equipos en otras disciplinas deportivas, como el baloncesto, vóley y futsal, participando en las respectivas ligas nacionales.