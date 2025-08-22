La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha anunciado la realización de un simulacro presencial de admisión, previsto para los días 23 y 24 de agosto en su emblemático campus universitario. Esta jornada no solo permitirá a los postulantes familiarizarse con el entorno donde rendirán su examen definitivo, sino que también busca que experimenten en tiempo real el sistema, las normas y la exigente dinámica del proceso de selección. Se trata de una valiosa oportunidad para ensayar, corregir errores y llegar con mayor confianza al desafío final.

La convocatoria oficial detalla que el ingreso de los postulantes se realizará estrictamente entre las 6:00 y las 8:30 de la mañana. Dentro de este lapso, los aspirantes deberán presentarse con puntualidad absoluta, ya que no se permitirá el acceso una vez superado el horario establecido.

Esta medida, lejos de ser arbitraria, responde a experiencias anteriores en las que se registraron múltiples ingresos tardíos, lo que obligó a la universidad a reforzar sus protocolos y garantizar así el orden, la seguridad y la equidad del proceso para todos los participantes.

¿Cómo deben presentarse los participantes del simulacro?

Los aspirantes que participen en el simulacro deberán presentarse con su carné de participante, el cual debe descargarse previamente desde la plataforma oficial. Este documento no requiere firma ni huella digital. Junto a él, será indispensable portar el DNI vigente. En el caso de postulantes extranjeros, se aceptará pasaporte o carné de extranjería, según la situación migratoria de cada uno.

Cuáles son los elementos prohibidos durante la evaluación

Lápiz

Regla

Tajador

Borrador

Hojas sueltas

Separatas

Revistas

Libros

Cuadernos

Teléfonos inteligentes (smartphones)

Tablets

Relojes inteligentes

Radios

Reproductores de audio

Memorias USB

Microcámaras

Tarjetas bancarias

Tarjetas de transporte público

Cables

Dispositivos de transmisión o recepción de datos

¿Qué debes saber sobre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada en 1551, es la institución educativa más antigua de América y un referente histórico y académico en el Perú y Latinoamérica. Reconocida por su excelencia en la formación de profesionales, la investigación científica y el compromiso social, este centro de estudios superiores ha sido cuna de importantes pensadores, líderes y expertos en diversas áreas del conocimiento.

Además de su prestigio académico, esta universidad pública se destaca por su papel activo en la promoción de la cultura y el desarrollo social del país, fomentando la inclusión y la equidad. Su campus, ubicado en Lima, es un espacio de encuentro para estudiantes y docentes que buscan contribuir al progreso del Perú mediante la educación de calidad y la generación de conocimiento relevante para los desafíos contemporáneos.