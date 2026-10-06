El jueves 8 de octubre es feriado nacional por el Combate de Angamos y alcanza a trabajadores de los sectores público y privado. (Imagen: Gemini IA)
El jueves 8 de octubre es feriado nacional por el Combate de Angamos y alcanza a trabajadores de los sectores público y privado. (Imagen: Gemini IA)
Por Redacción EC

Este jueves 8 de octubre de 2026 será feriado nacional en el Perú por la conmemoración del Combate de Angamos, por lo que los trabajadores de los sectores público y privado tienen derecho al descanso remunerado. La fecha está contemplada dentro del calendario oficial de feriados nacionales y no debe confundirse con un día no laborable compensable.