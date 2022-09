A pesar de las elecciones que se vienen realizando en el país, a propósito del referéndum del Plebiscito de Salida, en donde millones de chilenos decidirán si continúan o no con la constitución de su país, o la cambian; otra de las preocupaciones de esta parte de la sociedad son los subsidios tales como Bono Invierno 2022. Es por eso que en esta nota despejaremos esas dudas respondiendo cómo saber si eres beneficiario de este beneficio social, de cuánto se trata y qué específicamente es.

Es importante tener en cuenta que estos beneficios no son para todas las personas del país ya que están pensadas y destinadas a las personas más pobres y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el país producto de la pandemia de COVID-19 y de las diversas crisis que azotan al mundo y que han visto reflejado su impacto en el alza de precios.

CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO DEL BONO INVIERNO 2022

Cabe resaltar que el primer pago del Bono Invierno 2022 fue este 5 de agosto, según se publicó en el portal del Instituto de Previsión Social (IPS) a través de un comunicado. Ahora, para saber si aplicas para el segundo pago de este subsidio, primero debes identificar cuál es tu situación económica. ¿Recibes algún beneficio del estado?

Quienes reciben el Bono Invierno 2022 serán más de 4 millones y medio de personas a través del Instituto de Previsión Social (IPS) y su red Chile Atiende, que realmente lo necesitan y que cumplen con características específicas.

Puntualmente, quienes vienen recibiendo el Bono Invierno 2022, serán:

Causantes del Subsidio Familiar y de Asignación Familiar y Maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares al 31 de diciembre de 2021 y que recibieron el beneficio por ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido.

Personas beneficiarias del Bono de Invierno al 31 de mayo del 2022.

al 31 de mayo del 2022. Personas beneficiarias del Aporte Previsional Solidario de Invalidez y Pensión Básica Solidaria de Invalidez al 30 de junio de 2022 y que perciban el aporte en el mes de julio de 2022.

Personas beneficiarias del Subsidio de Discapacidad (ley N° 20.255, art 35) al 30 de junio de 2022 y que recibieron el aporte en julio de 2022.

Familias usuarias del subsistema “Seguridades y Oportunidades” (Ley Nº 20.595), al 1 de agosto de 2022, por sus integrantes, que no hayan sido considerados en los puntos anteriores, y que cumplan con uno estos requisitos: personas con discapacidad acreditada (Ley N° 20.422); personas sujetas de cuidado del Programa de Pago de personas en situación con discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social y Familia; personas con dependencia moderada o severa (módulo salud del RSH); estudiantes de Educación Especial o con necesidades especiales permanentes de Programas de Integración Escolar de establecimientos reconocidos por el Mineduc; mayores de 60 años y menores de 18 años.

Hogares pertenecientes al 60% más vulnerable en el RSH, por sus integrantes, que no hayan sido considerados en los puntos anteriores, y que cumplan con uno de estos requisitos: que sean integrados por personas con discapacidad acreditada (ley N°20.422); por personas sujetas de cuidado del Programa de Pago de personas con discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, personas con dependencia moderada o severa (módulo salud del RSH); por estudiantes de Educación Especial o con necesidades especiales permanentes de Programas de Integración Escolar de establecimientos reconocidos por el Mineduc; o por personas mayores de 60 años y menores de 18 años.

Si no te encuentras dentro de este grupo, no podrás cobrar el Bono Invierno 2022 en esta segunda etapa, sin embargo, el Instituto de Previsión Social (IPS) y su red Chile Atiende habilitarán un enlace para que quienes no acceden, puedan tener la opción de reclamo del subsidio.

CUÁNTO DINERO OFRECE EL BONO INVIERNO 2022

El Bono Invierno de Chile; paga 120 mil pesos a sus beneficiarios a modo de alivio económico a propósito del alza de precios. Este ya se ha entregado en dos fechas, sin embargo, por el momento aún no se ha hablado de una tercera entrega.

Es importante recordar que no todos acceden a este beneficio, y que para ello es fundamental contar con algunas características, ya que el Bono Invierno de Chile está dirigido a quienes más lo necesitan.

QUE ES EL BONO INVIERNO DE CHILE

El Bono Invierno de Chile es una suerte de alivio económico que permitirá al 35% de la población de ese país que más lo necesita enfrentar el alza de los alimentos y de servicios básicos, como el agua, la luz o el gas. Este subsidio no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no es imponible ni tributable y no está tendrá descuento alguno.

El Bono Invierno de Chile fue posible tras haber sido aprobada en la Cámara de Diputados y haber sido discutida en el Senado de Chile, donde finalmente se promulgó.