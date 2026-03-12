La playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, será el escenario de Rock en la Playa, un festival que busca recuperar la tradición de los conciertos frente al mar que durante años formaron parte de la cultura del rock subterráneo limeño. El evento se realizará el domingo 22 de marzo desde las 11:30 de la mañana y reunirá a diversas agrupaciones representativas de la escena independiente nacional. Las entradas ya están disponibles en Joinnus.com.

El encuentro se desarrollará dentro del espacio Ciudad Mágica, un recinto ubicado en la playa Agua Dulce que cuenta con infraestructura adecuada para la realización de eventos masivos, ofreciendo un entorno organizado y controlado para el público asistente.

El festival tendrá como banda estelar a DALEVUELTA, agrupación considerada una de las más influyentes del punk rock peruano de los años 2000. Formada en Lima a finales de los años noventa, la banda logró consolidarse dentro de la escena independiente con un sonido que combinó punk melódico y rock alternativo, convirtiéndose en un referente para nuevas generaciones de músicos.

Durante su trayectoria, DALEVUELTA publicó producciones que marcaron a una generación dentro del movimiento punk local, posicionándose como una banda de culto dentro del circuito underground peruano. Su vocalista Renzo Lancho, quien se radicó en España hace varios años, regresa al país por un periodo limitado para realizar algunas presentaciones especiales. Su participación en Rock en la Playa será uno de los pocos conciertos masivos que ofrecerán durante esta visita.

Afiche del festival en Chorrillos

El cartel del festival también incluye a bandas como Mutante, Héroe Inocente, Cholopower, 40 Gramos, EGO, No Sabe No Opina, Quien Ácido, Sagrada Vagancia, Felices Adicciones, Los Standap y D73, agrupaciones que representan distintos estilos dentro del rock alternativo peruano.

Asimismo, el evento contará con tributos dedicados a reconocidas bandas internacionales como Linkin Park, My Chemical Romance, Green Day, Allison y The Strokes, interpretados por proyectos especializados en este tipo de repertorio.

El festival es organizado por Rockass Online Music, agencia internacional con sede en Estados Unidos y más de 18 años de trayectoria en la industria musical, dedicada al desarrollo y promoción de artistas y eventos en América Latina y Estados Unidos.

Los organizadores señalan que el objetivo del festival es reconectar la experiencia del rock en vivo con espacios abiertos y el entorno natural del litoral limeño, recuperando una tradición que formó parte importante de la identidad de la escena alternativa local.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la plataforma Joinnus. El festival propone una jornada musical que combinará rock, verano y actividades frente al mar, en un encuentro que reunirá a diversas generaciones de seguidores del rock peruano.

