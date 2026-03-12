Resumen

El festival se realizará el 22 de marzo y las entradas ya están a la venta en Joinnus | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, será el escenario de Rock en la Playa, un festival que busca recuperar la tradición de los conciertos frente al mar que durante años formaron parte de la cultura del rock subterráneo limeño. El evento se realizará el domingo 22 de marzo desde las 11:30 de la mañana y reunirá a diversas agrupaciones representativas de la escena independiente nacional. Las entradas ya están disponibles en Joinnus.com.