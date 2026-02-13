San Valentín 2026 EN VIVO: noticias, eventos, actividades y más por el día del amor y la amistad

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Día de San Valentín 2026 | Actividades, eventos y noticias por el día del amor y la amistad
Como cada año, las parejas aprovechan el 14 de febrero para renovar su compromiso sentimental y pasar un momento agradable. Algunas salen a pasear, a cenar, a realizar actividades al aire libre o a bailar, mientras que otras prefieren darse regalos y compartir tiempo de calidad. Pero no solo celebran los enamorados sino también los amigos.
Con motivo del Día de San Valentín, los negocios como restaurantes, centros de baile, bares y hoteles amplían su oferta comercial y tratan de ofrecer a los clientes una experiencia inolvidable y especial.
- ¿Qué significado tiene el Día de San Valentín?
El Día de San Valentín se celebra cada 14 de febrero de todos los años en homenaje a San Valentín, un sacerdote romano del siglo III. Esta fecha recuerda su martirio, ocurrido el 14 de febrero del año 270 d.C. San Valentín desobedeció el edicto del emperador Claudio II, quien prohibía los matrimonios entre jóvenes, y siguió celebrando bodas en secreto para parejas enamoradas. Por esa razón, es considerado como el santo del amor, y se le recuerda cada 14 de febrero, día de su martirio.
El Perú celebra este 14 de febrero el Día de San Valentín, también conocido tradicionalmente como el día del amor y la amistad. En esta nota de El Comercio encontrarás toda la información relacionada a esta pintoresca fecha del calendario anual.
Día de San Valentín: del rito del beso a su récord mundial en Chicago en 1984
La celebración del 14 de febrero se instaló en el Perú como una costumbre urbana hacia los años 50, impulsada desde el hemisferio norte por el comercio, el marketing y los medios. Así, el mundo moderno convirtió el beso —antes íntimo—en un símbolo de ese Día del Amor y luego en un espectáculo medible y noticia global, como ocurrió en Chicago a mediados de los años 80.