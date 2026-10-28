¿Se podrá descansar en noviembre? Revisa el calendario de feriados y días no laborables de 2026 | Foto: Andina
¿Se podrá descansar en noviembre? Revisa el calendario de feriados y días no laborables de 2026 | Foto: Andina
Por Redacción EC

Los días libres son una oportunidad para compartir tiempo en familia, organizar actividades personales o realizar pequeños viajes sin las obligaciones habituales del trabajo. En noviembre de 2026, el calendario peruano contempla fechas de descanso que deben distinguirse entre feriados nacionales y días no laborables establecidos de manera extraordinaria. Estas últimas disposiciones están vinculadas con la visita del papa León XIV al Perú y comprenden jornadas y horarios específicos en Lima, Callao y otras regiones del país. Además, no todos los trabajadores tendrán las mismas condiciones para acceder a estos descansos, pues algunas medidas requieren compensar posteriormente las horas que se dejen de trabajar. Conoce qué fechas están previstas para noviembre, en qué lugares se aplicarán y cuáles son las diferencias que debes tener en cuenta antes de organizar tus actividades.

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