Sound of Freedom en Perú: cuándo y dónde podrás ver la producción de Eduardo Verástegui

“Sound of Freedom” (“Sonido de libertad”) es una película que desde el 4 de julio se estrenó en todos los cines de Estados Unidos. Es una cinta que tiene bajo presupuesto, pero que está dando mucho de que hablar en el mundo que los cinéfilos de otros países soliciten por medio de las redes sociales que el filme también se encuentre disponible para Latinoamérica, siendo el caso de Perú. En esta nota, conoce la fecha de esteno y los cines disponibles donde se estrenará el filme.

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA PELÍCULA “SOUND OF FREEDOM” EN PERÚ?

Luego del gran éxito que tuvo la película en los Estados Unidos, “Sound of Freedom” (Sonido de Libertad) se lanzará en nuestro país este jueves 31 de agosto. Las personas podrán ver esta cinta en las principales cadenas de cines como Cineplanet, MovieTime, Cinepólis y Cinemark.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “SOUND OF FREEDOM”?

Es una película protagonizada por el actor Jim Caviezel (el intérprete que hizo de Jesús en La Pasión de Cristo). La cinta revela el tráfico humano de niños explotados sexualmente y cuenta todas las hazañas del exagente de Departamento de Seguridad Nacional, Tim Ballard (Jim Caviezel), en su gran lucha contra el tráfico de niños. Como se sabe, “Sound of Freedom” ha logrado captar toda la atención en Estados Unidos desde su estreno que fue el 4 de julio.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL ELENCO DE “SOUND OF FREEDOM”?

Jim Caviezel (Timothy Ballard)

Mira Sorvino (Katherine Ballard)

Bill Camp (Vampiro)

Eduardo Verástegui (Paul)

Javier Godino (Jorge)

José Zúñiga (Roberto)

Kurt Fuller (Frost)

Gary Basaraba (Earl Buchanan)

Gerardo Taracena (El Alacrán)

Gustavo Sánchez Parra (El Calacas)

Scott Haze (Chris)

Yessica Borroto (Giselle)

Kris Avedisian (Ernst Ohinsky)

Cristal Aparicio (Rocío)

Lucas David Ávila (Miguel)

¿QUÉ DIJO EDUARDO VERÁSTEGUI EN LA PREMIERE DE “SOUND OF FREEDOM”?

El productor de la cinta, Eduardo Verástegui logró formar parte de la premier de “Sound of Freedom” en el Perú que se realizó en el Cinepólis de Larcomar. En la gala fue acompañado por el alcalde Rafael López Aliaga. Durante una conversación con los medios de comunicación, Verástegui mencionó no tener miedo de enfrentar a una de las industrias que produce miles de millones al año.

“No me da miedo, desde el día 1 fui consiente en que me estaba metiendo. Cuando conocía Tim Ballard, él me dijo que tenía que estar muy consciente que nos íbamos a enfrentar a una industria que produce 150 mil millones de dólares al año”, dijo.