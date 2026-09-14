La aclamada serie animada “South Park” vuelve a tomar el centro de la escena con un cambio radical. Para su temporada 29, los creadores Trey Parker y Matt Stone anunciaron que la producción pasa a llamarse oficialmente “South America”, una jugada satírica motivada por las recientes controversias sobre cambios de nombres geográficos y presiones corporativas en Estados Unidos.

Fecha de estreno y dónde ver la nueva temporada

El lanzamiento global de la temporada 29 ya tiene día y hora confirmados para distintas plataformas:

Fecha de estreno en TV: Miércoles 16 de septiembre de 2026 a través de Comedy Central (10:00 PM ET/PT).

Miércoles a través de (10:00 PM ET/PT). Estreno en Streaming: Disponible a partir del 17 de septiembre de 2026 en la plataforma Paramount+.

¿Por qué el cambio a “South America”?

En un comunicado oficial cargado de sarcasmo, los creadores afirmaron haberse “inspirado en el patriotismo” de grandes corporaciones tecnológicas para rebautizar la serie. El argumento de la entrega parodia las medidas geopolíticas recientes, la gentrificación y los intentos de reestructuración corporativa.

El giro argumental del primer episodio explica este abrupto cambio de nombre. La trama sigue a Stan, Kyle, Cartman y Kenny en una serie de eventos desastrosos que llevan a la reestructuración completa del pueblo. Mediante una maraña de burocracia, agendas políticas absurdas y un malentendido de proporciones internacionales, el condado decide “reinventarse” bajo el nombre del continente sudamericano para atraer inversión global y evadir responsabilidades fiscales.

Fiel a su estilo, la serie utiliza este escenario para ridiculizar la gentrificación, las corporaciones que cambian de marca para parecer “diversas” y las tensiones geopolíticas actuales.

Tráiler oficial de “South America”

Ficha técnica de la temporada 29 (“South America”)