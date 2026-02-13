“¡Soy inocente! Juicio del Lobo Feroz”: una historia inédita que reinterpreta el clásico cuento desde el teatro peruano

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La función se realizará este domingo 22 de febrero, a las 5:00 p. m., en el Auditorio Melitón Carvajal | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El teatro peruano suma una nueva propuesta a su cartelera con “¡Soy inocente! Juicio del Lobo Feroz”, una obra inédita escrita y dirigida por Daniel Cuadros Mozombite, que invita al público a mirar uno de los cuentos más conocidos desde una perspectiva distinta, creativa y reflexiva.

