“¡Soy inocente! Juicio del Lobo Feroz”: una historia inédita que reinterpreta el clásico cuento desde el teatro peruano

El teatro peruano suma una nueva propuesta a su cartelera con “¡Soy inocente! Juicio del Lobo Feroz”, una obra inédita escrita y dirigida por Daniel Cuadros Mozombite, que invita al público a mirar uno de los cuentos más conocidos desde una perspectiva distinta, creativa y reflexiva.
La función se realizará este domingo 22 de febrero, a las 5:00 p. m., en el Auditorio Melitón Carvajal, ubicado en la Av. Prolongación Iquitos 2001, en el distrito de Lince. Se trata de una única función, lo que convierte a la obra en una cita especial dentro de la agenda cultural de febrero.
La historia propone un giro inesperado al relato tradicional del Lobo Feroz, llevándolo a un juicio donde se cuestiona su culpabilidad y se reexaminan los hechos que todos creen conocer.
A través del humor, el drama y una narrativa ágil, la puesta en escena plantea reflexiones sobre la justicia, los prejuicios y el derecho a ser escuchado, manteniendo siempre un lenguaje accesible para toda la familia.
El montaje está encabezado por el primer actor nacional Reynaldo Arenas Horna, quien lidera el elenco y aporta solidez interpretativa a la obra. Junto a él, participan Annya Bustamante, Xuan Rivera, Haziel Cuadros, Yamile Sánchez, Belén Ochante, Sadith Jaramillo y David Ochante, conformando un elenco diverso que aporta dinamismo y riqueza escénica a la historia.
Uno de los aspectos más destacados de “¡Soy inocente! Juicio del Lobo Feroz” es la incorporación de efectos especiales en vivo, a cargo de los maestros Juan Pablo Larrea y Jorge Orosco. Estos recursos técnicos se integran de manera orgánica a la narrativa, sorprendiendo al público y elevando la experiencia teatral sin perder la esencia del trabajo actoral.
Con una historia original, una puesta en escena cuidada y un equipo artístico de alto nivel, la obra se presenta como una alternativa cultural ideal para disfrutar en familia, reforzando el valor del teatro como espacio de entretenimiento, reflexión y encuentro.
SOBRE EL AUTOR
