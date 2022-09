Los chicos del famoso grupo de K-Pop BTS, tienen todo listo para su concierto titulado “Yet To Come” que se realizará en Busan el próximo 15 de octubre. Por un tema de seguridad, los eventos de gran escala que tuvieron que cambiar de sede y se realizarán de forma gratuita para promover la candidatura de la ciudad coreana como posible sede de la Expo 2030. Todos los detalles, en esta nota.

Con una capacidad de presentación en vivo de 100,000 personas, HYBE abre más opciones, por lo que ARMY no se queda fuera de las presentaciones musicales. Se ha confirmado que la transmisión en línea de “Have Not Come to Busan” estará disponible en todo el mundo de forma gratuita.

Con la expectativa de que miles de personas se conecten a la plataforma digital que transmitirá el concierto de BTS, la compañía ha preparado una serie de eventos de “calentamiento” para el resto del fin de semana hasta que llegue “Todavía no a Busan”.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL MARATÓN DE BTS?

Estarán disponible desde el aplicativo Weverse Live y se harán las siguientes actividades:

24 de Setiembre 2022:

“Lo mejor de Run BTS”: Tendrá una duración de 120 minutos y repasará los mejores momentos del show de variedades de Bangtan.

Los horarios para Ecuador, México, Colombia y Perú: 4:00 a.m. del 24 de septiembre.

1 de Octubre 2022:

“Aventuras con BTS”: Durará 120 minutos, de las escenas de los programas de viajes ‘In the soop’ y ‘Bon voyage’.

Los horarios para Ecuador, México, Colombia y Perú: 4: 00 a.m. del 1 de octubre.

8 de Octubre 2022:

“BTS Legendary Performances”: Será un recopilado de presentaciones nunca antes vistas de la agrupación en escenarios increíbles con una iluminación de color púrpura, fue la descripción de Weverse sobre el tercer fin de semana del live stream.

Los horarios para Ecuador, México, Colombia y Perú: 4:00 a.m. del 8 de octubre.

15 de Octubre 2022:

Habrá una maratón de películas y conciertos de BTS como: ‘Brig The Soul The Movie’ y ‘Break The Silence’, mientras se espera que inicie el concierto en Busan.

Los horarios para Ecuador, México, Colombia y Perú: 9:10 p.m. del 14 de octubre.

Gracias al aplicativo Weverse, los fans podrán ingresar a la transmisión en directo desde Busan durante el concierto del día 15 de Octubre.

Después de ello se transmitirá “Break the silence the movie”, película que se estrenó en 2020. Narra el tramo final de la gira “Love yourself: speak yourself” que llevó al sexteto por estadios en el extranjero.

Para cerrar con broche de oro, habrá otro compilado de presentaciones legendarias antes de que inicie el live stream de “Yet to come” en Busan.

Weverse es el sitio web y aplicativo donde se podrá ingresar a la transmisión en directo desde Busan durante el concierto del 15 de octubre. Este también fue el canal por donde se compartió la performance de J-Hope en Lollapalooza.

Para usar todas sus funciones, el usuario debe abrir una cuenta con su correo electrónico u otra red social. Puedes descargarlo para iOS y Android.

Mira aquí el teaser de ‘BREAK THE SILENCE: THE MOVIE’: