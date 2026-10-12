El regreso del videojuego más aclamado de todos los tiempos es oficialmente una realidad. Nintendo confirmó el lanzamiento del deslumbrante remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time desarrollado en exclusiva para la consola Nintendo Switch 2.

Si quieres conocer la fecha de lanzamiento, los detalles de su revelación y las principales novedades que acompañarán la vuelta del Héroe del Tiempo, aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Fecha confirmada de lanzamiento del remake en Nintendo Switch 2

La fecha oficial de salida para el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Nintendo Switch 2 es el 5 de noviembre de 2026.

Nintendo anunció el proyecto inicialmente durante un Nintendo Direct el 9 de junio de 2026, para luego revelar su primer vistazo profundo al gameplay y fijar su fecha de estreno mundial durante la presentación especial del 40.° aniversario de la franquicia.

Fecha de estreno mundial: 5 de noviembre de 2026.

5 de noviembre de 2026. Plataforma: Exclusivo de Nintendo Switch 2.

Principales novedades y cambios en la jugabilidad

Este remake reinventa la entrega de 1998 conservando la esencia de la aventura original pero aprovechando al máximo la potencia de la nueva consola:

Nuevo apartado gráfico: Presenta un estilo visual renovado que combina un realismo estilizado con los tonos clásicos de Hyrule.

Presenta un estilo visual renovado que combina un realismo estilizado con los tonos clásicos de Hyrule. Controles y mecánicas modernas: Se incluye control total de la cámara tridimensional, botón de salto dedicado, la habilidad de correr, natación ágil y menús de acceso rápido para ítems al estilo de Breath of the Wild.

Se incluye control total de la cámara tridimensional, botón de salto dedicado, la habilidad de correr, natación ágil y menús de acceso rápido para ítems al estilo de Breath of the Wild. Actuación de voz: Por primera vez en la historia de este título, las cinemáticas cuentan con doblaje y actuaciones de voz completas.

Por primera vez en la historia de este título, las cinemáticas cuentan con doblaje y actuaciones de voz completas. Hyrule interactivo y dinámico: Áreas emblemáticas como el Mercado de la Ciudad del Castillo (Hyrule Castle Town) han sido reconstruidas como zonas totalmente explorables y dinámicas.

Áreas emblemáticas como el Mercado de la Ciudad del Castillo (Hyrule Castle Town) han sido reconstruidas como zonas totalmente explorables y dinámicas. Uso del micrófono y app integrada: Los jugadores pueden interpretar melodías en la ocarina a través del micrófono integrado de la consola o la app oficial de Nintendo.

Ediciones especiales y accesorios confirmados

Para acompañar el lanzamiento del juego, Nintendo ha preparado una línea de productos especiales que llegarán junto con la ventana de estreno: