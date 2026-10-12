El Héroe del Tiempo está de vuelta: descubre la fecha oficial de estreno, las nuevas mecánicas de juego y todos los detalles del esperado remake para Nintendo Switch 2. (Foto: Nintendo)
El Héroe del Tiempo está de vuelta: descubre la fecha oficial de estreno, las nuevas mecánicas de juego y todos los detalles del esperado remake para Nintendo Switch 2. (Foto: Nintendo)
Por Paolo Valdivia

El regreso del videojuego más aclamado de todos los tiempos es oficialmente una realidad. Nintendo confirmó el lanzamiento del deslumbrante remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time desarrollado en exclusiva para la consola .

Si quieres conocer la fecha de lanzamiento, los detalles de su revelación y las principales novedades que acompañarán la vuelta del Héroe del Tiempo, aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Fecha confirmada de lanzamiento del remake en Nintendo Switch 2

La fecha oficial de salida para el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Nintendo Switch 2 es el 5 de noviembre de 2026.

Nintendo anunció el proyecto inicialmente durante un Nintendo Direct el 9 de junio de 2026, para luego revelar su primer vistazo profundo al gameplay y fijar su fecha de estreno mundial durante la presentación especial del 40.° aniversario de la franquicia.

  • Fecha de estreno mundial: 5 de noviembre de 2026.
  • Plataforma: Exclusivo de Nintendo Switch 2.

Principales novedades y cambios en la jugabilidad

Este remake reinventa la entrega de 1998 conservando la esencia de la aventura original pero aprovechando al máximo la potencia de la nueva consola:

  • Nuevo apartado gráfico: Presenta un estilo visual renovado que combina un realismo estilizado con los tonos clásicos de Hyrule.
  • Controles y mecánicas modernas: Se incluye control total de la cámara tridimensional, botón de salto dedicado, la habilidad de correr, natación ágil y menús de acceso rápido para ítems al estilo de Breath of the Wild.
  • Actuación de voz: Por primera vez en la historia de este título, las cinemáticas cuentan con doblaje y actuaciones de voz completas.
  • Hyrule interactivo y dinámico: Áreas emblemáticas como el Mercado de la Ciudad del Castillo (Hyrule Castle Town) han sido reconstruidas como zonas totalmente explorables y dinámicas.
  • Uso del micrófono y app integrada: Los jugadores pueden interpretar melodías en la ocarina a través del micrófono integrado de la consola o la app oficial de Nintendo.

Ediciones especiales y accesorios confirmados

Para acompañar el lanzamiento del juego, Nintendo ha preparado una línea de productos especiales que llegarán junto con la ventana de estreno:

  • Paquete de consola Nintendo Switch 2: Una edición limitada de la consola temática de The Legend of Zelda programada para llegar el 29 de octubre de 2026.
  • Nuevas figuras amiibo: Se confirmaron figuras amiibo de Young Link y Young Zelda que desbloquearán máscaras exclusivas dentro del juego.
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