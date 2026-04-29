El Jurado Nacional de Elecciones fijó un plazo máximo para que los Jurados Electorales Especiales culminen las audiencias públicas de recuento correspondientes a las Elecciones 2026. Este proceso resulta clave para la verificación total de los votos emitidos y la consolidación de los resultados oficiales. Una vez concluida esta etapa, se podrá determinar con precisión qué candidato avanzará a la segunda vuelta electoral, instancia en la que competirá con Keiko Fujimori. La medida busca garantizar la transparencia del escrutinio y asegurar que cada acta sea revisada bajo los procedimientos establecidos antes de anunciar los resultados definitivos. Además, las autoridades han señalado que el cumplimiento de este cronograma permitirá evitar retrasos en el calendario electoral. De esta manera, el proceso avanza hacia su etapa decisiva con mayores garantías de legitimidad.

Todo se define este día: mira AQUÍ cuándo se conocerán los candidatos finalistas que estarán en la segunda vuelta de las Elecciones Generales

De acuerdo con lo comunicado en el portal oficial del Jurado Nacional de Elecciones, el objetivo es asegurar que la proclamación de los candidatos se realice dentro de los plazos previstos y conforme a las normas que rigen la fase final del proceso electoral.

En esa línea, se ha establecido como fecha límite el 7 de mayo, día hasta el cual deberán concluirse las actuaciones pendientes para avanzar hacia la oficialización de los resultados.

La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, Yessica Clavijo, advirtió que uno de los principales riesgos para el cumplimiento del cronograma es la demora en la remisión de actas observadas desde las sedes descentralizadas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Según explicó, la pronta entrega de esta documentación resulta clave para que tanto los Jurados Electorales Especiales como el propio organismo electoral puedan completar la revisión de resultados. En esa línea, enfatizó la necesidad de que dichas actas sean enviadas sin dilaciones, a fin de evitar contratiempos en el proceso.

¿Qué es el Parlamento Andino?

El Parlamento Andino es el órgano supranacional y democrático de la Comunidad Andina, único miembro del Sistema Andino de Integración cuyos representantes son elegidos por voto popular.

Sus principales misiones son armonizar las leyes de la región, garantizar la participación ciudadana y fortalecer la integración andina y latinoamericana. Asimismo, regionalizar buenas prácticas de gobierno y políticas de Estado, y afianzar la identidad y la cultura andina.

Los peruanos elegiremos el 12 de abril a cinco representantes titulares ante el Parlamento Andino y 10 suplentes.

Funciones de los diputados

Elaborar y aprobar propuestas de leyes, las que luego envían al Senado

Interpelar y censurar a los ministros de Estado

Otorgar y negar la confianza al gabinete ministerial

Conformar comisiones para investigar cualquier asunto de interés público

Acusar ante el Senado a autoridades y altos funcionarios por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones

Funciones de los senadores

Aprobar, modificar o rechazar las propuestas de leyes remitidas por la Cámara de Diputados

Revisar los decretos de urgencia dictados por el presidente de la República y controlar los decretos legislativos

Elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional

Elegir al defensor del Pueblo y a tres directores del Banco Central de Reserva del Perú, designar al contralor general, ratificar la designación del presidente del BCR; así como removerlos por falta grave

Suspender, inhabilitar o destituir a altos funcionarios acusados por la Cámara de Diputados

Autorizar al presidente de la República a salir del país.