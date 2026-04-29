Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones fijó un plazo máximo para que los Jurados Electorales Especiales culminen las audiencias públicas de recuento correspondientes a las Elecciones 2026. Este proceso resulta clave para la verificación total de los votos emitidos y la consolidación de los resultados oficiales. Una vez concluida esta etapa, se podrá determinar con precisión qué candidato avanzará a la segunda vuelta electoral, instancia en la que competirá con Keiko Fujimori. La medida busca garantizar la transparencia del escrutinio y asegurar que cada acta sea revisada bajo los procedimientos establecidos antes de anunciar los resultados definitivos. Además, las autoridades han señalado que el cumplimiento de este cronograma permitirá evitar retrasos en el calendario electoral. De esta manera, el proceso avanza hacia su etapa decisiva con mayores garantías de legitimidad.