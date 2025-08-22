Truckers Day 2025: el deporte de arrastrar camiones con las manos llega a Lima

El “DÍA DEL CAMIONERO PERUANO - TRUCKERS DAY 2025”, es una fecha especial para rendir homenaje a miles de hombres y mujeres que, con esfuerzo y dedicación, garantizan el transporte de mercancías y el abastecimiento en todo el territorio nacional.

Este año, bajo el lema “Celebremos juntos 25 años de lucha camionera”, del 19 al 21 de septiembre en la explanada de la Costa Verde en Magdalena del Mar, más de 30 gremios de transporte de carga terrestre, de distintas regiones del país, participarán de diversas actividades de integración camionera, incluyendo la expo camiones, arrastre de camiones, concurso de camiones tuneados, shows en vivo, zona gastronómica, área de conferencias especializadas sobre los desafíos del sector, talleres de capacitación en conducción segura, activaciones de concientización sobre seguridad vial y respeto al transportista, así como reconocimientos a transportistas y conductores destacados.

Día del Camionero en Lima.

Detrás de cada camión en carretera hay una historia de esfuerzo. El camionero no solo transporta productos, sino también oportunidades y desarrollo para millones de peruanos, eso hay que reconocerlo y que mejor que celebrarlo a lo grande en este 25 aniversario. El transporte terrestre de carga es uno de los motores de la economía peruana, más del 100 % de los productos que se consumen a diario llegan a su destino gracias al trabajo de los camioneros. En un país con una geografía diversa y retos logísticos, su labor no solo es esencial, sino también un acto de compromiso y resiliencia, afirmó, Alexis Marquina Forttini, Director General de Perú Ferias.

La Explanada de la Costa Verde en el distrito de Magdalena del Mar en Lima, albergará a más de 10 mil transportistas y contará con la participación de las más importantes marcas de camiones, lubricantes, llantas, equipamiento, repuestos y accesorios para los gigantes de las carreteras.