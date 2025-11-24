El Perú cuenta con una cantidad de asuetos otorgados a una población que mensualmente (o dependiendo de las fechas festivas) goza de estos días libres considerando la calendarización de diversos acontecimientos. En ese sentido, noviembre tuvo un feriado a inicios del mes y a continuación, te compartimos más detalles de los últimos feriados del año que corresponden al mes de diciembre.

ESTOS SON LOS FERIADOS QUE HABRÁN EN DICIEMBRE 2025

Tras el Día de Todos los Santos, que tuvo lugar el 1 de noviembre, millones de ciudadanos terminarán gozando de los últimos 3 asuetos con descanso remunerado a nivel nacional:

8 de diciembre - Día de la Inmaculada Concepción

9 de diciembre - Batalla de Ayacucho

25 de diciembre - Navidad

La buena noticia es que a inicios de diciembre habrá un feriado largo que empieza el fin de semana del sábado 6 de diciembre y se extiende hasta el martes 9 de diciembre, contando los dos feriados por el “Día de la Inmaculada Concepción” y la “Batalla de Ayacucho”.

Asimismo, el 26 de diciembre es considerado día NO laborable.

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO FERIADO DEL 2025 EN EL PERÚ?

El 8 de diciembre se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción.

POR ESTA RAZÓN EL FERIADO DEL 8 DE DICIEMBRE ES CELEBRADO EN PERÚ

En algunas semanas llegará el último mes del año en 2025, y con ello también la celebración del primero de los únicos 3 feriados que restan por favorecer a millones de peruanos, entre ellos los trabajadores tanto del sector público como privado, siendo el 8 de diciembre una fecha festiva que desde hace dos años viene acompañada por efemérides patriótica de gran relevancia.

Al respecto, resulta importante tener en cuenta que desde el 2022, el listado de feriados nacionales establecidos por ley y refrendados mediante el artículo 6 del Decreto Legislativo 713, establece el cumplimiento de hasta 16 días con descanso remunerado obligatorio a los cuales se les ha sumado este año un total de 2 no laborables, y uno a inicios del próximo.

En relación al 8 de diciembre de cada año, y que en 2025 cae lunes, la Inmaculada Concepción de María viene a representar el feriado nacional católico celebrado 9 meses antes del Nacimiento de la Virgen (8 de setiembre), y proclamado como dogma católico en 1854.

Dicha declaración y creencia sostienen que la Madre de Dios estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concebimiento por los méritos de su hijo Jesucristo, y avalada por 2 mil años de tradición cristiana.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Cabe resaltar, que a partir de 2022, por primera vez el feriado nacional del Día de la Inmaculada Concepción, es conmemorado un día antes de la Batalla de Ayacucho, generando así que los trabajadores públicos y privados gocen hoy de un fin de semana largo entre el sábado 6 y martes 9 de diciembre 2025.

ESTA ES LA GRAN DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE UN DÍA NO LABORABLE Y UN FERIADO NACIONAL EN PERÚ

Las leyes en Perú empezaron a calendarizar los feriados desde 1991, y los días no laborables según decretos supremos como el 011 de 2024, estando ambos conceptos destinados a beneficiar a los trabajadores del sector público y también privado, pero con variaciones entre sí de acuerdo a lo establecido también por el Decreto Legislativo 713.

Teniendo en cuenta ambos términos, podemos definir que la diferencia entre ambos radica en que el primero de los mencionados corresponde a fechas festivas celebradas anualmente bajo normativa, y terminan convirtiéndose en un derecho al descanso remunerado, mientras el segundo forma parte de disposiciones gubernamentales establecidas para favorecer a instituciones del Estado, y deben ser compensadas en días inmediatos posteriores al goce de la jornada puntual.

La finalidad de decretar los días no laborables compensables, según el Decreto Supremo 011, tiene por objetivo el de fomentar el turismo interno, y en la mayoría de los casos construir un puente festivo que signifique mayor impacto en la promoción de la actividad turística y receptiva, mientras los feriados nacionales calendarizados figuran fijados con anticipación y terminan formando parte de un cronograma establecido para el descanso de los trabajadores como un derecho laboral.

EL CALENDARIO OFICIAL DE FERIADOS QUE HAY EN PERÚ DESDE 1991 Y AÑOS RECIENTES