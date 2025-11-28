A solo pocas semanas para que el Año Escolar 2025 finalice, muchos estudiantes se preparan arduamente para rendir sus últimas asignaciones académicas. Sin embargo, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció una buena noticia para este importante grupo: un feriado largo en diciembre. Esta suspensión de clases, debido a dos importantes efemérides, permitirá que, tanto docentes como padres de familia, salgan de la rutina y realicen diversas actividades. De hecho, esta medida abarca para los colegios públicos y privados del país, quienes disfrutarán de cuatro días libres. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO HABRÁ CUATRO DÍAS DE DESCANSO EN PERÚ?

Estas últimas semanas del año trae consigo una serie de efemérides muy importantes para el país, lo que conlleva a que sean considerados como feriados. Ante ello, de acuerdo con el calendario nacional, el próximo feriado largo en el Perú se celebrará el lunes 8 y martes 9 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente. Esta buena noticia significa que las clases escolares en los colegios públicos y privados se suspendan a nivel nacional con motivo a estas importantes fechas, según el Minedu. Por otro lado, es importante mencionar que el 19 de diciembre culminarán oficialmente las clases en las instituciones públicas en el país.

¿QUÉ HACER ANTE FALTAS GRAVES COMETIDAS POR UN DOCENTE?

El jefe de la Dirección Técnico Normativa de Docentes (DITEN) del Ministerio de Educación (Minedu), Andrés Izaguirre, brindó una entrevista para la Agencia Andina, donde explicó que los padres de familia y estudiantes tienen toda la facultad de denunciar alguna falta grave, como acoso sexual, abuso de autoridad o faltas éticas, cometido por algún docente de la institución. Según el funcionario público, en caso de que opten por un proceso administrativo, se debe informar sobre lo ocurrido dentro de las primeras 24 horas de lo ocurrido y luego realizar la denuncia por medio de un oficio al director del colegio.

Luego de que el centro educativo conozca sobre el caso deberán presentarlo a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) para que se tomen las medidas correspondientes, como la separación preventiva del profesor. A su vez, el hecho debe notificarse al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones del caso. Por otro lado, si se decide realizar la denuncia judicialmente, la Fiscalía debe recibir el expediente o documentos de lo sucedido con el objetivo de que se inicie con las diligencias. De esta manera, si se determina la culpabilidad, el docente recibirá un “bloqueo” de sus funciones.

