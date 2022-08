Hace tan solo unas semanas se estrenó el programa Canta Conmigo Ahora en Argentina, un programa competencia que reúne a un diverso grupo de jurados con talento musical del país y de otras partes del mundo que se viene emitiendo en El Trece y que es presentado por el carismático y popular presentador argentino Marcelo Tinelli. ¿Cómo verlo y cuáles son sus horarios? En esta nota te lo contamos, junto a otros detalles que debes conocer.

CÓMO VER CANTA CONMIGO AHORA EN ARGENTINA

El programa Canta Conmigo Ahora puede ser visto en televisión de señal abierta en Argentina a través de la transmisión de ElTrece.

En caso se viva en el extranjero, este programa también puede ser disfrutado vía streaming a través de las redes sociales del programa y por la transmisión satelital de cada compañía de cable.

CUÁLES SON LOS HORARIOS DE CANTA CONMIGO AHORA EN ARGENTINA

El programa puede verse en Argentina de lunes a jueves a las 22:30 horas (al término de Los 8 Escalones) en la pantalla de El Trece, en donde además de gozar de los diversos talentos presentados en la televisión, también se contará con la participación de reconocidas figuras de la música en el mundo como lo son El Puma Rodríguez, Carlos Baute, Cristian Castro, Paulina Rubio, Marcela Morelo, Coti Sorokin y Cande Tinelli.

La dinámica de este programa de televisión es que participantes con talento musical cantan frente a 100 jurados, quienes se ponen de pie en caso estar de acuerdo con el participante o se quedan sentados en caso no lo estén.

QUÉ ES CANTA CONMIGO AHORA

“Canta Conmigo Ahora” es un concurso de talentos argentino para cantantes, versión argentina de la franquicia británica All Together Now emitida originalmente por la cadena de televisión BBC One, que está adaptado y producido por LaFlia Contenidos, emitido por El Trece y presentado por Marcelo Tinelli.

El programa “Canta Conmigo Ahora” fue estrenado el lunes 25 de julio de 2022 y el horario es a las 22:30 horas, siendo el primer programa de talentos independiente del ahora recordado, histórico y polémico programa del conductor, Showmatch; y el primero que no es segmento del programa, significando, tras su fin después de casi 16 años de emisión y 15 temporadas al aire, un cambio de formato y un nuevo programa para Tinelli.