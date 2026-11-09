Por Redacción EC

Luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del papa León XIV tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, muchas instituciones y organizaciones continúan con la preparación para su visita al Perú. De hecho, el Gobierno nacional estima que la visita del Santo Padre al país podría movilizar a unas 854 000 personas, entre ellas más de 50 000 turistas extranjeros, quienes buscarán acercarse a él para recibir su bendición. Por ello, el Ejecutivo busca facilitar la participación de la población en las actividades que desarrollará el pontífice en las regiones que visitará, por lo que estableció días no laborables. Esta medida permitirá que los ciudadanos puedan asistir a los encuentros programados con Robert Prevost; sin embargo, las horas dejadas de trabajar deberán ser recuperadas posteriormente. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?