Luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del papa León XIV tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, muchas instituciones y organizaciones continúan con la preparación para su visita al Perú. De hecho, el Gobierno nacional estima que la visita del Santo Padre al país podría movilizar a unas 854 000 personas, entre ellas más de 50 000 turistas extranjeros, quienes buscarán acercarse a él para recibir su bendición. Por ello, el Ejecutivo busca facilitar la participación de la población en las actividades que desarrollará el pontífice en las regiones que visitará, por lo que estableció días no laborables. Esta medida permitirá que los ciudadanos puedan asistir a los encuentros programados con Robert Prevost; sin embargo, las horas dejadas de trabajar deberán ser recuperadas posteriormente. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS DÍAS NO LABORABLES POR LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV?

A través del Decreto Supremo n.º 020-2026-TR, el Gobierno estableció días no laborables entre el 11 al 16 de noviembre para Lima, Callao, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cusco y Ucayali, con motivo a la visita del papa León XIV. Esta medida es compensable y se rige por normas distintas a las de los feriados. Es decir, en el sector público, las horas no laboradas deben recuperarse dentro de los diez días posteriores o en el plazo que establezca cada entidad. En tanto, en el sector privado, empleadores y trabajadores pueden acordar la forma de compensar esas horas. Si no llegan a un consenso, el empleador determina las condiciones para su recuperación. Por consiguiente, te presentamos, compartido por Infobae, los departamentos en las que regirá estos días de descanso:

11 de noviembre:

Lima y Callao: día no laborable compensable para el sector público y privado

12 de noviembre:

Lima y Callao: día no laborable compensable para el sector público y privado

Lambayeque: Dependencias del Gobierno Regional; acogimiento voluntario del sector privado

13 de noviembre:

Lambayeque: sector público y privado

Cajamarca: sector público y privado

La Libertad: sector público y privado

Piura: sector público y privado

14 de noviembre:

Lambayeque: sector público y privado

Cajamarca: sector público y privado

La Libertad: sector público y privado

Piura: sector público y privado

15 de noviembre:

Cusco: solo sector privado

Ucayali: solo sector privado

16 de noviembre:

Lima y Callao: sector público y privado toda la jornada.

¿SE PUEDEN TRANSFERIR LAS ENTRADAS A OTRA PERSONA SI NO PUEDES ASISTIR A LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV?

Durante su visita al Perú, el papa León XIV participará en una vigilia de oración junto a miles de jóvenes de entre 16 y 35 años, que se realizará el jueves 12 de noviembre, a las 6:00 p. m., en el Estadio Nacional. Asimismo, el lunes 16 presidirá la Santa Misa de clausura, programada para las 10:30 a. m. en la Base Aérea Las Palmas. Según los organizadores, los asistentes deberán contar con una entrada gratuita, que podrán obtener a través de las plataformas Teleticket y Ticketmaster.

Sin embargo, quienes no puedan asistir a alguna de estas actividades por diversos motivos no podrán ceder su entrada a un familiar o ser querido, ya que los boletos son intransferibles y están vinculados a los datos personales registrados previamente por cada asistente, según informó el Arzobispado de Lima. Inclusive, indicaron que será indispensable presentar el documento de identidad en la puerta del recinto el día del evento, garantizando que el acceso sea gratuito.