Vive el Mes Morado: revisa AQUÍ los horarios de misas y meditaciones en honor al Señor de los Milagros en Las Nazarenas

Con el inicio del mes morado, Lima y el Callao se alistan para vivir una de sus tradiciones más emblemáticas: las procesiones del Señor de los Milagros. La Hermandad ha confirmado seis salidas para este 2025, que volverán a llenar las calles de fervor religioso, túnicas moradas y un profundo espíritu de devoción. Además, también hay otras actividades de las que puedes ser parte.

Misas en el Santuario Las Nazarenas

Durante todo el mes de octubre, el Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas celebrará la Santa Misa diariamente en diversos horarios. Los fieles podrán participar en las eucaristías programadas a las 6:00 a.m., 7:00 a.m., 9:00 a.m., 10:30 a.m., 12:00 m., 1:30 p.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m., 7:00 p.m., 8:00 p.m. y 9:00 p.m.

Asimismo, se dio a conocer que el Santuario permanecerá abierto de lunes a domingo, desde las 5:45 a.m. hasta las 10:00 p.m. El rezo del Santo Rosario se llevará a cabo cada día a las 6:30 p.m., mientras que el sacramento de la confesión estará disponible diariamente a partir de las 8:00 a.m.

La procesión del Señor de los Milagros es uno de los eventos estelares en esta época. | Foto: Andina

Meditaciones Nocturnas en el Mes Morado

Por último, se anunció el regreso de las Meditaciones Nocturnas en el Mes Morado, un espacio diario de recogimiento y reflexión espiritual. Estas meditaciones serán transmitidas cada noche de octubre a las 10:00 p.m. a través del sitio web del Arzobispado de Lima, así como en sus plataformas oficiales de Facebook y YouTube.

Cuáles son las fechas oficiales de las procesiones del Señor de los Milagros

Primera salida: sábado 4 de octubre.

Segunda salida: sábado 18 de octubre.

Tercera salida: domingo 19 de octubre.

Cuarta salida: domingo 26 de octubre (con retorno al Callao).

Quinta salida: martes 28 de octubre.

Sexta salida: sábado 1 de noviembre (procesión de clausura).

Cuáles son los recorridos de cada procesión

Primera procesión: la procesión partirá del Santuario de Las Nazarenas, recorrerá la avenida Tacna y la avenida Emancipación, además de los jirones Chancay y Conde de Superunda. Ese mismo día, al mediodía, se llevará a cabo la “levantada mundial”, donde más de 50 hermandades dentro y fuera del Perú elevarán sus andas de manera simultánea.

Segunda procesión: el anda ingresará a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá homenajes del Estado, la Municipalidad y el Arzobispado. Luego avanzará hacia el Congreso de la República y continuará hasta la Iglesia del Carmen, donde pernoctará.

Tercera procesión: la jornada estará centrada en los hospitales Dos de Mayo y Almenara. También pasará frente al Palacio de Justicia, donde habrá un homenaje especial, antes de retornar a Las Nazarenas.

Cuarta procesión: el Cristo Moreno volverá al Callao después de 22 años, desplazándose en el Nazareno Móvil por avenidas principales como Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides y La Marina. En el puerto recorrerá Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico.

Quinta procesión: la imagen visitará el Hospital Loayza y la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. El recorrido incluirá avenidas como Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte y Venezuela, además de jirones céntricos.

Sexta procesión: la procesión final recorrerá calles cercanas al santuario y culminará en Las Nazarenas.