Por Redacción EC

Con agosto ya en marcha, muchas familias empiezan a prepararse para una de las celebraciones más esperadas por los menores de edad. Se trata del Día del Niño, una jornada que cada año genera actividades recreativas, reuniones familiares y muestras de afecto hacia los más pequeños. Aunque suele asociarse principalmente con regalos y entretenimiento, esta fecha también busca recordar la necesidad de garantizar el bienestar y la protección de la infancia. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre esta fecha tan especial para los engreídos de casa.