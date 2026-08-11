Con agosto ya en marcha, muchas familias empiezan a prepararse para una de las celebraciones más esperadas por los menores de edad. Se trata del Día del Niño, una jornada que cada año genera actividades recreativas, reuniones familiares y muestras de afecto hacia los más pequeños. Aunque suele asociarse principalmente con regalos y entretenimiento, esta fecha también busca recordar la necesidad de garantizar el bienestar y la protección de la infancia. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre esta fecha tan especial para los engreídos de casa.

¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Perú?

En el Perú, el Día del Niño se conmemora tradicionalmente el tercer domingo de agosto. Para este 2026, la fecha elegida será el domingo 16 de agosto, jornada en la que diversas familias aprovecharán para compartir momentos especiales con sus hijos, sobrinos o hermanos menores.

No obstante, existe una fecha que puede generar confusión entre los ciudadanos. El Día del Niño Peruano tiene una celebración oficial distinta, pues se recuerda cada segundo domingo de abril. Por ello, ambas denominaciones corresponden a conmemoraciones diferentes dentro del calendario peruano.

Una fecha para compartir en familia

Más allá de los obsequios, esta celebración suele convertirse en una oportunidad para dedicar tiempo a los menores. Paseos al aire libre, visitas a centros de entretenimiento, funciones de cine o simplemente una jornada de juegos en casa forman parte de las alternativas que las familias suelen elegir para agasajarlos.

La fecha también permite poner en el centro de la conversación las necesidades de la niñez. El acceso a una educación adecuada, servicios de salud, protección frente a cualquier forma de violencia y condiciones que permitan un desarrollo saludable son algunos de los aspectos que adquieren especial relevancia durante esta jornada.

¿Cuál es el origen de esta celebración?

La historia de esta conmemoración se remonta a las primeras décadas del siglo XX. Durante la década de 1920, distintos países comenzaron a impulsar jornadas destinadas específicamente a reconocer a los niños y llamar la atención sobre sus necesidades y derechos.

Con el paso de los años, la protección de la infancia adquirió mayor importancia en el ámbito internacional. Uno de los acontecimientos más relevantes ocurrió en 1959, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, documento que estableció principios fundamentales para proteger a los menores.

Un compromiso que trasciende la celebración

Posteriormente, en 1989, se produjo otro avance decisivo con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este instrumento internacional fortaleció el reconocimiento de los menores como sujetos de derechos y estableció compromisos para los Estados en materia de protección, desarrollo y bienestar infantil.

Por ello, el Día del Niño no debe entenderse únicamente como una fecha destinada a entregar regalos o realizar actividades recreativas. También representa una oportunidad para recordar que la infancia requiere atención permanente y que las sociedades tienen la responsabilidad de crear condiciones adecuadas para que cada menor pueda crecer con seguridad, oportunidades y respeto a sus derechos.

Frases para dedicar en el Día del Niño 2026

“Hoy celebramos a los pequeños que llenan de alegría nuestras vidas, ¡Feliz Día del Niño!”

“Que la inocencia de los niños sea siempre la guía de un mundo mejor.”

“Hoy los niños son los protagonistas, porque su felicidad es el tesoro más valioso.”

“Cada niño es una semilla de amor, ¡que crezca en un mundo lleno de paz y armonía!”

“El Día del Niño nos invita a reflexionar sobre la importancia de un mundo lleno de cariño y respeto para nuestros pequeños”.