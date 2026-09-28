Yoko Takahashi, la inolvidable voz original de “A Cruel Angel’s Thesis”, tema de apertura del icónico anime “Neon Genesis Evangelion”, ha confirmado oficialmente su llegada a Lima como parte de su gira NEW GENESIS LATAM TOUR. La cantante japonesa se presentará en la 5.ª edición del Geek Festival 2026, prometiendo un espectáculo inolvidable cargado de nostalgia y emoción.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre su presentación, la fecha del concierto, la venta de entradas y los invitados especiales que formarán parte de esta fiesta geek.

Yoko Takahashi trae su “NEW GENESIS LATAM TOUR” a Perú

Como parte de su recorrido por Latinoamérica, Yoko Takahashi ofrecerá un concierto de una hora completa en Lima, donde interpretará en vivo los grandes éxitos que marcaron a varias generaciones de fanáticos del anime.

El NEW GENESIS LATAM TOUR contempla las siguientes fechas en la región:

Monterrey (México): Viernes 13 de noviembre

Viernes 13 de noviembre Perú (Lima): Domingo 15 de noviembre

Domingo 15 de noviembre Colombia: Jueves 19 de noviembre

Jueves 19 de noviembre Costa Rica: Sábado 21 de noviembre

Sábado 21 de noviembre Ciudad de México: Domingo 22 de noviembre

Fecha, lugar y detalles del Geek Festival 2026

El concierto de Yoko Takahashi se enmarcará dentro de la quinta edición del Geek Festival, el evento que reúne lo mejor de la música, el cosplay, los videojuegos y la cultura pop.

Fechas del evento: 14 y 15 de noviembre de 2026

14 y 15 de noviembre de 2026 Presentación de Yoko Takahashi: Domingo 15 de noviembre

Domingo 15 de noviembre Lugar: Coliseo Dibós, Lima, Perú

Coliseo Dibós, Lima, Perú Atracciones: Más de 8 horas de concierto, zonas geek con experiencias temáticas, zona de merchandising y coleccionables, y sesiones exclusivas de Meet & Greet.

Artistas invitados e internacionales confirmados

Además del esperado show de Yoko Takahashi, el Geek Festival 2026 contará con una impresionante lista de artistas e intérpretes internacionales provenientes de Japón y México:

Voces y cantantes de anime

Rica Matsumoto: La voz original de Ash Ketchum (Satoshi) de Pokémon .

La voz original de Ash Ketchum (Satoshi) de . Mika Kobayashi: Cantante de reconocidos temas de Attack on Titan , Mobile Suit Gundam y Gundam UC .

Cantante de reconocidos temas de , y . César Franco: Intérprete de temas emblemáticos de Digimon .

Intérprete de temas emblemáticos de . Gabriela Vega: Voz de temas de Inuyasha y Shaman King .

Voz de temas de y . Mauren Mendo: Cantante oficial de los temas de Los Caballeros del Zodiaco (Saint Seiya) .

Cantante oficial de los temas de . Emilio Treviño: Actor de doblaje ( Chainsaw Man , Tokyo Revengers , Invencible , Spider-Man ).

Actor de doblaje ( , , , ). Erika Langarica: Actriz de doblaje (Chainsaw Man, My Dress-Up Darling, The Quintessential Quintuplets).

Zona PowerCon: Encuentro con los Power Rangers

Para los fanáticos de las franquicias clásicas, el Geek Festival incluirá la zona especial PowerCon, dedicada íntegramente al universo de Power Rangers. Los asistentes podrán tomarse fotografías, conseguir autógrafos y participar en actividades especiales con los actores internacionales:

Jack Guzman (Black Wild Force Ranger)

(Black Wild Force Ranger) Kevin Duhaney (Blue Dino Ranger)

(Blue Dino Ranger) Patrick David (Psycho Red)

(Psycho Red) Jeffrey Parazzo (White Dino Ranger)

¿Dónde y cómo comprar las entradas para Yoko Takahashi en Lima?

Las entradas para el concierto y el Geek Festival 2026 ya se encuentran disponibles a través de la plataforma digital Joinnus. Puedes adquirirlas directamente en su sitio web oficial o mediante los enlaces oficiales habilitados por la organización.