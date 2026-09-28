La voz oficial de "Evangelion" confirma su primer concierto en Perú. Revisa el precio de las entradas, el cronograma oficial del Geek Festival 2026 en el Coliseo Dibós y la cartelera de artistas internacionales. (Foto: Geek Festival Facebook)
La voz oficial de "Evangelion" confirma su primer concierto en Perú. Revisa el precio de las entradas, el cronograma oficial del Geek Festival 2026 en el Coliseo Dibós y la cartelera de artistas internacionales. (Foto: Geek Festival Facebook)
Por Paolo Valdivia

Yoko Takahashi, la inolvidable voz original de “A Cruel Angel’s Thesis”, tema de apertura del icónico anime “Neon Genesis Evangelion”, ha confirmado oficialmente su llegada a Lima como parte de su gira NEW GENESIS LATAM TOUR. La cantante japonesa se presentará en la 5.ª edición del Geek Festival 2026, prometiendo un espectáculo inolvidable cargado de nostalgia y emoción.

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