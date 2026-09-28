Yoko Takahashi, la inolvidable voz original de “A Cruel Angel’s Thesis”, tema de apertura del icónico anime “Neon Genesis Evangelion”, ha confirmado oficialmente su llegada a Lima como parte de su gira NEW GENESIS LATAM TOUR. La cantante japonesa se presentará en la 5.ª edición del Geek Festival 2026, prometiendo un espectáculo inolvidable cargado de nostalgia y emoción.
Yoko Takahashi, la inolvidable voz original de “A Cruel Angel’s Thesis”, tema de apertura del icónico anime “Neon Genesis Evangelion”, ha confirmado oficialmente su llegada a Lima como parte de su gira NEW GENESIS LATAM TOUR. La cantante japonesa se presentará en la 5.ª edición del Geek Festival 2026, prometiendo un espectáculo inolvidable cargado de nostalgia y emoción.
A continuación, te contamos todos los detalles sobre su presentación, la fecha del concierto, la venta de entradas y los invitados especiales que formarán parte de esta fiesta geek.
Yoko Takahashi trae su “NEW GENESIS LATAM TOUR” a Perú
Como parte de su recorrido por Latinoamérica, Yoko Takahashi ofrecerá un concierto de una hora completa en Lima, donde interpretará en vivo los grandes éxitos que marcaron a varias generaciones de fanáticos del anime.
El NEW GENESIS LATAM TOUR contempla las siguientes fechas en la región:
- Monterrey (México): Viernes 13 de noviembre
- Perú (Lima): Domingo 15 de noviembre
- Colombia: Jueves 19 de noviembre
- Costa Rica: Sábado 21 de noviembre
- Ciudad de México: Domingo 22 de noviembre
Fecha, lugar y detalles del Geek Festival 2026
El concierto de Yoko Takahashi se enmarcará dentro de la quinta edición del Geek Festival, el evento que reúne lo mejor de la música, el cosplay, los videojuegos y la cultura pop.
- Fechas del evento: 14 y 15 de noviembre de 2026
- Presentación de Yoko Takahashi: Domingo 15 de noviembre
- Lugar: Coliseo Dibós, Lima, Perú
- Atracciones: Más de 8 horas de concierto, zonas geek con experiencias temáticas, zona de merchandising y coleccionables, y sesiones exclusivas de Meet & Greet.
Artistas invitados e internacionales confirmados
Además del esperado show de Yoko Takahashi, el Geek Festival 2026 contará con una impresionante lista de artistas e intérpretes internacionales provenientes de Japón y México:
Voces y cantantes de anime
- Rica Matsumoto: La voz original de Ash Ketchum (Satoshi) de Pokémon.
- Mika Kobayashi: Cantante de reconocidos temas de Attack on Titan, Mobile Suit Gundam y Gundam UC.
- César Franco: Intérprete de temas emblemáticos de Digimon.
- Gabriela Vega: Voz de temas de Inuyasha y Shaman King.
- Mauren Mendo: Cantante oficial de los temas de Los Caballeros del Zodiaco (Saint Seiya).
- Emilio Treviño: Actor de doblaje (Chainsaw Man, Tokyo Revengers, Invencible, Spider-Man).
- Erika Langarica: Actriz de doblaje (Chainsaw Man, My Dress-Up Darling, The Quintessential Quintuplets).
Zona PowerCon: Encuentro con los Power Rangers
Para los fanáticos de las franquicias clásicas, el Geek Festival incluirá la zona especial PowerCon, dedicada íntegramente al universo de Power Rangers. Los asistentes podrán tomarse fotografías, conseguir autógrafos y participar en actividades especiales con los actores internacionales:
- Jack Guzman (Black Wild Force Ranger)
- Kevin Duhaney (Blue Dino Ranger)
- Patrick David (Psycho Red)
- Jeffrey Parazzo (White Dino Ranger)
¿Dónde y cómo comprar las entradas para Yoko Takahashi en Lima?
Las entradas para el concierto y el Geek Festival 2026 ya se encuentran disponibles a través de la plataforma digital Joinnus. Puedes adquirirlas directamente en su sitio web oficial o mediante los enlaces oficiales habilitados por la organización.
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