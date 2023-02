Cuánto es la multa electoral por no votar en las Elecciones 2023 de Ecuador

A solo unos días para que se lleven a cabo las elecciones seccionales 2023 en Ecuador. Los ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto, este 5 de febrero, podrán conocer a qué circunscripción pertenecen, el número de junta y la dirección del recinto electoral, por medio del portal del CNE.

De esta manera, en la jornada electoral se elegirán alcaldes, prefectos, concejales, vocales de las juntas parroquiales rurales e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. También, los ecuatorianos tendrán que votar en un referéndum propuesto por el presidente Guillermo Lasso.

ELECCIONES 2023 EN ECUADOR: MULTA POR NO ACUDIR A VOTAR

En Ecuador, el voto es de carácter obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 64 años, incluidas en el padrón electoral. Por otro lado, es voluntario para los jóvenes de 16 y 17 años y mayores de 65 años. La Constitución señala que, aunque el voto es un derecho, es también una obligación de las personas.

Por lo tanto, al ser una obligación, según el artículo 292 del Código de la Democracia aplica una multa a todos los que no vayan a sufragar, equivalente al 10 % de un salario básico. En la actualidad, el salario básico es de $ 450, el monto a pagar es de $ 45.

Cabe señalar que las multas del CNE son obligatorias de pagar, ya que si no cancela no podrá participar en futuras votaciones. Además, que no contará con el certificado de votación actualizado: documento imprescindible para algunos trámites ciudadanos.

LAS MULTAS ESTABLECIDAS POR EL CNE

Existen cuatro tipos de multas del CNE de acuerdo con el art. 292 del Código de la Democracia y según el salario básico unificado vigente ($ 450):

Multa por no votar: $ 45 (10 % del SBU).

Por no asistir a las capacitaciones del CNE como miembro de la Junta Receptora del Voto: $ 45 (10 % del SBU).

Multa por no cumplir como miembro de la Junta Receptora del Voto: $ 67,5 (15 % SBU).

Por abandonar funciones como miembro de la Junta Receptora del Voto: $ 4.500 a $ 9.000 (10 a 20 SBU).

Para conocer si cuentas con multas pendientes, puedes visitar este enlace y disponga su información. También puede ingresar a la app del CNE en la sección Otros Servicios y posteriormente, Consulta de Multas.

¿DÓNDE ES MI LUGAR DE VOTACIÓN PARA LAS ELECCIONES 2023 EN ECUADOR?