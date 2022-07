El mes de julio es una fecha importante para millones de peruanos no solo porque se celebran las Fiestas Patrias 2022 de nuestro país, sino también porque algunos trabajadores formales contratados bajo el régimen de planilla reciben la ansiada gratificación para así alivianar alguna deuda o apuro económico que tengan o estén enfrentando.

Este derecho económico del que son beneficiarios trabajadores en planilla de manera formal sujetos al régimen privado contratado a tiempo indefinido, plazo fijo y tiempo parcial, puede ayudar a las personas a amortizar una deuda, comprar algún bien necesario o para invertir en educación o formación profesional.

En esta nota te explicamos cuánto se debe recibir por concepto de gratificación por Fiestas Patrias, y otros detalles más a tener en cuenta.

CUÁNTO ME DEBEN PAGAR POR LA GRATIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS EN JULIO

Según explica Jaime Cuzquén, associate partner del área laboral de EY Perú, si un trabajador laboró todo el periodo de enero a junio, y aún se encuentra colaborando hasta el 15 de julio, le corresponde, en promedio, una remuneración mensual como gratificación 2022 en julio.

Por otro lado, el especialista advierte que quienes “hayan laborado más de un mes pero que no se encuentren en la compañía al 15 de julio, recibirán una gratificación proporcional según los meses efectivamente laborados entre enero y junio”.

Además señala que si el trabajador ha percibido durante el semestre enero – junio otros complementos remunerativos (bonos, horas extras u otros) estos serán incluidos en el cálculo de la gratificación 2022 en julio siempre y cuando hayan sido percibidos 3 o más veces en el periodo, en cuyo caso se suman y se divide entre 6.

Por otro lado, si el colaborador recibe una remuneración imprecisa y no fija, el monto de su gratificación 2022 en julio se determinará en base al promedio de lo percibido entre los meses de enero a junio.

Es importante señalar que las Fiestas Patrias y Navidad no se encuentran afectas a aportaciones y contribuciones de índole alguna tales como los aportes a la ONP/AFP o EsSalud.

CÓMO CALCULAR LA GRATIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS EN JULIO

Este es un cálculo que para mucho puede resultar complejo, pero es todo lo contrario. Para analizar cuánto es lo que le corresponde a un trabajador recibir como gratificación 2022 en julio primero se debe determinar a cuánto ascendió la remuneración del trabajador el 30 de junio.

Tras este primer paso, “la gratificación equivaldrá a una remuneración íntegra si el trabajador laboró todo el semestre (enero-junio) y se reducirá proporcionalmente en su monto si el tiempo de servicios es menor. Se deberá tener en cuenta para su cálculo los meses y días laborados en el semestre”, según explica un experto del Diario El Peruano sobre la gratificación 2022 en julio.

Para el caso de quienes no han trabajado desde el mes de enero hasta el mes de junio, el fraccionamiento de su gratificación 2022 en julio se hace a partir de los meses laborados, siempre y cuando tenga como mínimo un mes de permanencia en la compañía.

Es importante recordar que solo se computan meses completos, por lo que, si un trabajador entró un 20 de abril, solo se le considerará mayo y junio para la gratificación 2022 en julio.

Un ejemplo claro de fraccionamiento que se explica en El Peruano, es el siguiente:

Para saber cuánto le corresponde se dividirá el sueldo entre 6 (S/ 2,000/6 = S/ 333.33) y se multiplicará por los meses trabajados (en este caso, mayo y junio, S/ 333.33 x 2), lo que equivale a S/ 666.66.

HASTA CUÁNDO HAY PLAZO PARA PAGAR LA GRATIFICACIÓN 2022 EN JULIO

Las empresas privadas que tengan trabajadores en planilla de manera formal sujetos al régimen privado contratado a tiempo indefinido, plazo fijo y tiempo parcial; tienen hasta el viernes 15 de julio para abonar la gratificación 2022 en julio que forma parte de un derecho laboral del empleado. Si no lo hacen, sufrirán sanciones económicas que las podrían afectar severamente.

QUÉ REQUISITOS HAY QUE CUMPLIR PARA RECIBIR LA GRATIFICACIÓN 2022 EN JULIO

Primero que nada, es importante saber que no todos reciben la gratificación 2022 en julio, pues hay trabajadores que no laboran de manera formal o que no están registrados como planilla.

Por lo que solo pueden acceder a este beneficio los trabajadores sujetos al régimen privado contratados a tiempo indefinido, plazo fijo, tiempo parcial.

Además, los trabajadores que quieran recibir la gratificación 2022 en julio deben haber laborado por lo menos un mes en el semestre que va del 01 de enero hasta el 30 de junio de este año.