Cuánto paga Chyno Miranda en la clínica de rehabilitación donde está internado

El venezolano Chyno Miranda fue retirado del centro de rehabilitación Tía Panchita y llevado a la clínica privada El Cedral la noche del pasado 2 de noviembre en cumplimiento de una orden judicial. El documento oficial indicaba que el integrante del dueto Chyno & Nacho abandonaría el lugar, después de un año en el centro aproximadamente, por las presuntas malas condiciones con las que era atendido de sus adicciones.

No obstante, la madre del cantante, Alcira Pérez, no dudo en acusar que nunca fue notificada de la reubicación, por lo que contrató a dos abogados para conseguir que su hijo tenga la atención médica que necesita para pronta recuperación.

¿QUÉ MONTO PAGA EL CHYNO MIRANDA PARA SU REHABILITACIÓN EN UNA CLÍNICA?

Son los abogados que representan a la mamá de Shyno Mirana, la señora Pérez; Horacio Morales León y Héctor Guilarte, quienes informaron que procederán de acuerdo a la ley contra El Cedral si no les brindan información. “Vamos a proceder [en contra del] sitio en donde se encuentra recluido [Chyno] en el caso de que no nos extienda una copia de cuál es el tratamiento que se está llevando”, dijo Morales a People en Español.

Por su condición de mamá de Jesús Alberto Miranda Pérez (nombre real del artista) desea saber “cuál es el cuadro clínico que observan” los especialistas en él. El abogado reveló que en la clínica privada, ubicada en Caracas, Venezuela, cobran mensual el monto de 25,000 dólares, por lo que le han permitido a los familiares visitar al intérprete de ‘Andas en mi cabeza’.

“La clínica está cobrando 25 mil dólares mensuales, si se nos sigue sesgando que la familia pueda seguir visitando, vamos a poner una demanda”, reveló Morales. Por otro lado, de acuerdo con ‘El Universo’, Tía Panchita cuenta con planes que van desde los 1,500 dólares al mes e incluyen atención psicológica para los pacientes, quienes son monitoreados por enfermeros.

MADRE DE CHYNO MIRANDA SE PRONUNCIA SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE SU HIJO

Antes de declarar sobre la fórtuna que tiene su hijo, Alcira Pérez señaló que él está presentando un retroceso en su rehabilitación tras ingresar a El Cedral. “Ahora no sé cuál es el futuro de mi hijo, ya nosotros habíamos avanzado en su recuperación y ahora no sé hasta dónde me va a retroceder”, dijo en entrevista para el programa ‘Sábado en la noche’.

“Porque después de 10 meses, casi 11, de una abstinencia total, de [no consumir] ninguna sustancia, lo primero que hago es verlo fumando y tomando café como él quiere”, reveló. La mamá del artista aseveró que con esos consumos, que no le ayuda en su salud, él está “echando a perder todo el tratamiento que había hecho”.

