La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) implementó un nuevo esquema de tarifa integrada en el Metropolitano que permite recorrer gran parte de la ciudad con un solo pago. Desde el próximo lunes 5 de enero, los usuarios que parten desde distritos del norte como Puente Piedra, Comas o Los Olivos pueden llegar hasta Villa El Salvador abonando un monto único, una medida que apunta a aliviar el bolsillo de miles de pasajeros.

Este cambio busca facilitar los desplazamientos largos, reducir la congestión en paraderos y mejorar la experiencia de viaje de quienes se movilizan a diario por trabajo o estudios. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL MONTO DE LA TARIFA INTEGRADA Y DE QUÉ MANERA SE REALIZA EL PAGO?

El costo establecido para realizar el trayecto completo entre el norte y el sur de la ciudad es de S/3.50. Este monto unificado permite a los pasajeros utilizar tanto los buses alimentadores como la red troncal sin incurrir en gastos excesivos. El sistema de cobro se ha estructurado de la siguiente manera según el sentido del viaje:

Trayecto de Norte a Sur: Al subir a las unidades alimentadoras en la zona norte, el usuario cancela S/3.50 con su tarjeta. Posteriormente, al validar nuevamente su ingreso en el terminal Naranjal para abordar los buses de la red troncal, el sistema registrará un cobro de S/0.00.

Al subir a las unidades alimentadoras en la zona norte, el usuario cancela S/3.50 con su tarjeta. Posteriormente, al validar nuevamente su ingreso en el terminal Naranjal para abordar los buses de la red troncal, el sistema registrará un cobro de S/0.00. Trayecto de Sur a Norte: En este caso, el pasajero abona inicialmente S/3.20 al ingresar a cualquier estación de la troncal. Una vez que llega al terminal Naranjal y realiza el transbordo al alimentador correspondiente, el validador descontará únicamente los S/0.30 restantes para completar el total de S/3.50.

En este caso, el pasajero abona inicialmente S/3.20 al ingresar a cualquier estación de la troncal. Una vez que llega al terminal Naranjal y realiza el transbordo al alimentador correspondiente, el validador descontará únicamente los S/0.30 restantes para completar el total de S/3.50. Uso de rutas alimentadoras exclusivas: Es fundamental considerar que si una persona decide emplear únicamente las rutas de tramos cortos, el precio del pasaje será igualmente de S/3.50, ya que el beneficio está diseñado para desplazamientos integrados de larga distancia.

¿QUÉ CONDICIONES DEBEN CUMPLIRSE Y QUÉ RUTAS ESTÁN HABILITADAS?

Para acceder a este beneficio económico, la ATU ha establecido lineamientos específicos que garantizan el uso correcto del sistema y la fluidez de los aproximadamente 4,500 usuarios que utilizan estas conexiones diariamente. Los puntos clave son:

Límite de tiempo: El descuento por transbordo es válido únicamente si el intervalo entre el inicio del primer viaje y la validación del segundo servicio no sobrepasa las 2 horas con 2 minutos.

El descuento por transbordo es válido únicamente si el intervalo entre el inicio del primer viaje y la validación del segundo servicio no sobrepasa las 2 horas con 2 minutos. Rutas participantes: Esta tarifa especial se aplica exclusivamente a los servicios alimentadores denominados Puente Piedra, Milagros de Jesús y Bertello, según informa la agencia Andina.

Esta tarifa especial se aplica exclusivamente a los servicios alimentadores denominados Puente Piedra, Milagros de Jesús y Bertello, según informa la agencia Validación personal: El beneficio es individual, por lo que cada pasajero debe portar su propia tarjeta Lima Pass o del Metropolitano para que el sistema reconozca la integración del pasaje durante el transbordo.

El beneficio es individual, por lo que cada pasajero debe portar su propia tarjeta Lima Pass o del Metropolitano para que el sistema reconozca la integración del pasaje durante el transbordo. Propósito del servicio: El diseño de esta tarifa busca favorecer los viajes largos; por ello, se prioriza a quienes combinan el alimentador con los buses que circulan por la vía exclusiva de la troncal.

(Foto: Andina)

¿CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO ESPECIAL PLAYERO PARA ESTA TEMPORADA 2026?

Aprovechando la llegada del verano, el Metropolitano ha reactivado su tradicional ruta hacia el litoral, facilitando el traslado de los veraneantes hacia la playa Agua Dulce en Chorrillos.

Los detalles de operación son los siguientes:

El servicio inició operaciones los días jueves 1 y viernes 2 de enero por los feriados de inicio de año. A partir de esa fecha, los buses circularán todos los sábados y domingos hasta que finalice la temporada estival.

Los usuarios deben acudir al Terminal Matellini, específicamente al embarque número 16, para abordar las unidades directas.

El pasaje general mantiene la tarifa integrada de S/3.50, mientras que el medio pasaje para estudiantes es de S/1.75.

