La mexicana Fátima Bosch, coronada recientemente como Miss Universo 2025 en una gala histórica realizada en Bangkok, no solo se llevó el título más codiciado de los certámenes de belleza, sino también uno de los paquetes económicos más impresionantes de la industria. A sus 25 años, la modelo y diseñadora de Villahermosa ha irrumpido con fuerza en la escena global gracias a su historia de perseverancia, activismo y una carrera guiada por la moda sostenible.
Con representantes de 122 países en competencia, Bosch logró imponerse en una final reñida y ahora inicia un reinado que le garantiza ingresos elevados y beneficios exclusivos que pocas figuras del entretenimiento poseen. A continuación, te contamos…
¿CUÁNTO GANA FÁTIMA BOSCH TRAS CONVERTIRSE EN MISS UNIVERSO 2025?
El triunfo de Bosch viene acompañado de un paquete económico extraordinario que incluye:
- Un pago inicial aproximado de US$250.000, cifra que supera los 230.000 euros.
- Un sueldo mensual cercano a US$50.000, destinado a cubrir las actividades y compromisos oficiales de su agenda.
- Estadía por un año en un exclusivo departamento en Nueva York, completamente financiado por la organización.
- Viajes internacionales en aviones comerciales y jets privados, sin costo para la reina.
- Un equipo profesional especializado en imagen, bienestar, administración de su agenda y manejo mediático.
A ello se suma la icónica corona valorada en más de US$5 millones, aunque no se incluye como parte del premio monetario directo, según informa el diario Marca.
¿CÓMO FUE EL CAMINO DE FÁTIMA BOSCH HASTA GANAR EL TÍTULO?
Su coronación se dio tras una competencia intensa en la que participó un grupo amplio de candidatas de todo el mundo. La mexicana ingresó al top cinco junto a representantes de Tailandia, Venezuela, Filipinas y Costa de Marfil. Finalmente, terminó superando a la tailandesa Praveenar Singh, quien quedó como primera finalista, mientras que el resto del podio fue completado por la venezolana Stephany Abasali, la filipina Ahtisa Manalo (Filipinas) y la marfileña Olivia Yacé.
¿QUÉ PERFIL TIENE LA NUEVA MISS UNIVERSO?
Fátima Bosch combina una sólida formación académica con una trayectoria marcada por el compromiso social. Aunque de niña fue diagnosticada con dislexia y TDAH, transformó esos desafíos en impulso para dedicarse al diseño de moda, estudiando primero en Ciudad de México y luego perfeccionándose en Milán, además de pasar una temporada en Estados Unidos. Ha desarrollado piezas hechas con materiales reciclados y dedicó parte de su tiempo a apoyar a niños con cáncer, personas migrantes y proyectos de salud mental. Su mensaje central busca motivar a otros a valorar sus diferencias y convertirlas en motor para avanzar.
¿QUÉ PASÓ CON LA MISS PERÚ, KARLA BACIGALUPO?
aunque prometió una “noche increíble”, la Miss Perú Karla Bacigalupo quedó fuera del Miss Universo 2025, luego de no haber sido incluida dentro del Top 30, diciéndole así adiós a la corona mundial. Y es que, a pesar de las altas expectativas que generó durante sus actividades previas, no convenció ni al público ni al jurado, quienes finalmente le impidieron avanzar a una siguiente ronda. Asimismo, tampoco logró el apoyo del público del ‘People Choice’, siendo superada por Yanina Gómez, de Paraguay.
Bacigalupo, que radica en los Estados Unidos desde hace algún tiempo, tiene 33 años. Es licenciada en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Lima, con estudios de actuación en la Universidad de California en Los Ángeles.