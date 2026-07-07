Los combustibles mantienen un comportamiento dinámico debido a factores como la cotización internacional del petróleo, los costos de importación, el tipo de cambio y la competencia entre grifos. Por ello, los precios de combustibles pueden modificarse diariamente y variar considerablemente de un distrito a otro. Según la plataforma Facilito del Osinergmin, los conductores pueden encontrar diferencias importantes entre establecimientos, incluso dentro de una misma zona de Lima.

¿Cuánto cuesta hoy la gasolina regular y premium en Lima?

Según el reporte más reciente de precios referenciales al 3 de julio de 2026, vigente para esta semana y tomado como referencia para el martes 7, el gasohol regular (90 octanos) en Lima se vende entre S/ 16,29 y S/ 21,49 por galón. En el caso del gasohol premium, el rango va desde S/ 17,28 hasta S/ 23,99 por galón, dependiendo del distrito y de la estación de servicio.

Además, datos globales sitúan el precio promedio de la gasolina en Perú en torno a S/ 20,25 por galón a finales de junio de 2026, lo que ubica a la capital cerca de ese valor medio, aunque con picos superiores en algunas zonas. Esta variación interna hace que los conductores que recorren varios distritos puedan encontrar diferencias de hasta cinco o seis soles por galón entre un grifo y otro.

Distritos con precios más altos y más bajos

En Lima, la diferencia de precios está muy marcada por el distrito. Reportes recientes muestran que en zonas como San Juan de Lurigancho el gasohol regular puede llegar a superar los S/ 21 e incluso acercarse al máximo del rango nacional, mientras que en otros puntos de la ciudad se encuentran valores más bajos.

Por ejemplo, para el gasohol regular, se han registrado precios desde alrededor de S/ 16,15 en San Juan de Lurigancho, S/ 17,09 en Villa El Salvador y valores que rondan los S/ 15–17 en algunos grifos de distritos como Los Olivos y Comas. En zonas céntricas y de alto tránsito, el gasohol premium y el diésel suelen ubicarse cerca del límite superior del rango, reflejando mayores costos operativos y de alquiler.

¿Qué pasa con el diésel, GLP y GNV?

El comportamiento del diésel B5 S-50 UV en Lima sigue una tendencia similar al gasohol, con precios que se sitúan entre S/ 18,49 y S/ 24,99 por galón, según los reportes oficiales al inicio de julio. Este combustible es clave para el transporte de carga y de pasajeros, por lo que sus variaciones tienen impacto directo en el costo de vida y en las tarifas de servicios.

Respecto a otros energéticos como el GLP vehicular y el GNV, la plataforma Facilito y portales especializados permiten consultar diariamente sus valores en estaciones específicas, ya que suelen presentar una variación menor por galón pero dependen de contratos y disponibilidad local. Muchos conductores han optado por migrar a GNV para amortiguar el alza de la gasolina, aunque esa decisión implica inversión inicial en conversión del motor.

Cómo comparar precios y ahorrar al llenar el tanque

Para no pagar de más este 7 de julio, la recomendación principal es usar las herramientas oficiales de consulta de precios antes de ir al grifo. La plataforma Facilito de Osinergmin permite buscar por distrito, tipo de combustible y estación, mostrando los valores actualizados por galón; y portales consolidan esa información en tablas fáciles de revisar.

Planificar rutas considerando dónde está el combustible más económico, aprovechar los programas de puntos o descuentos bancarios y priorizar estaciones con precios dentro de la parte baja del rango puede significar un ahorro significativo a fin de mes para taxis, aplicaciones de movilidad y familias. En un contexto en el que la gasolina en Lima se mantiene alta, comparar antes de cargar el tanque es casi tan importante como revisar el estado del vehículo.