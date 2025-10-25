El próximo 1 de noviembre será feriado nacional en todo el Perú por el Día de Todos los Santos, una fecha que combina devoción, tradición y reflexión. Este día, miles de familias acuden a los cementerios para rendir homenaje a sus seres queridos, mientras otros aprovechan la jornada para descansar o viajar. Sin embargo, hay sectores que continúan operando por necesidad, y muchos trabajadores desconocen qué derechos les corresponden si deben laborar durante este feriado.

Tanto el sector público como el privado están sujetos a una normativa laboral que protege a los empleados que trabajan en días festivos. En caso de que no se otorgue un descanso compensatorio, la empresa tiene la obligación de realizar un pago especial. A continuación, te contamos cuánto te deben pagar si trabajas el 1 de noviembre y qué sanciones puede recibir una compañía que incumpla la ley.

¿POR QUÉ ES FERIADO EL 1 DE NOVIEMBRE EN PERÚ?

El 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos, una celebración religiosa establecida por la Iglesia Católica para rendir tributo a todos los santos y mártires, sin distinción entre los reconocidos oficialmente y los anónimos. En el Perú, la fecha ha adquirido también un significado familiar y cultural: muchas personas visitan los cementerios, decoran las tumbas con flores y comparten platos típicos en memoria de sus seres queridos. Por su valor espiritual y su tradición de unión familiar, este día está declarado como feriado nacional obligatorio.

Foto: Pexels

¿CUÁNTO TE DEBEN PAGAR SI TRABAJAS UN FERIADO?

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), si un trabajador realiza sus labores durante un feriado sin recibir descanso compensatorio, la empresa debe pagarle una triple remuneración por ese día. Este monto se calcula del siguiente modo:

Pago por el feriado (ya incluido en el salario mensual).

Pago diario adicional por las horas efectivamente trabajadas.

Bonificación extra del 100% del salario diario por trabajar en día feriado.

En otras palabras, el empleado recibe el equivalente a tres sueldos diarios por haber cumplido con su jornada en una fecha festiva.

¿CUÁLES SON LAS SANCIONES SI LA EMPRESA NO CUMPLE CON EL PAGO?

El incumplimiento de este derecho constituye una infracción laboral muy grave, según advierte El Peruano. Las multas pueden variar de acuerdo con el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados, y van desde S/1.230 hasta S/281.035. Por ello, las compañías deben prever el pago adicional o el descanso sustitutorio para evitar sanciones económicas severas, según informa el diario La República.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

Aunque suelen confundirse, ambos términos no significan lo mismo.