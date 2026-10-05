El cine presenció un hito histórico. Tras una reñida batalla en la taquilla global, “Avengers: Endgame” logró superar a “Avatar” para consagrarse como la película con mayor recaudación de todos los tiempos. Gracias a un relanzamiento estratégico impulsado por Disney y Marvel Studios, el evento cinematográfico de los héroes más poderosos del planeta alcanzó una cifra sin precedentes en la industria del entretenimiento.

El logro marca un antes y un después en la cultura popular moderna, consolidando al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en la cima absoluta de la historia del cine. A continuación, repasamos todos los detalles y las cifras oficiales de este acontecimiento sin igual.

Las cifras oficiales de la taquilla mundial

El impulso decisivo para alcanzar el primer puesto llegó con la re-edición cinematográfica titulada “Avengers: Endgame Encore”, la cual incluyó contenido adicional, escenas eliminadas e introducciones especiales para atraer nuevamente a los fanáticos a las salas de cine.

Con este relanzamiento, las cifras globales oficiales de ambas producciones quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Película Año de Estreno Recaudación Global Reestrenos Totales Avengers: Endgame 2019 $2.925 mil millones 1 relanzamiento (Encore) Avatar 2009 $2.923 mil millones 5 reestrenos

Con 2.925 millones de dólares recaudados en todo el mundo, la épica dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo logró superar por un estrecho margen los 2.923 millones de dólares acumulados por la obra de ciencia ficción de James Cameron. Cabe destacar que Avatar logró mantenerse en la cima durante diez años respaldada por cinco reestrenos en cines a nivel global, lo que hace aún más sorprendente la hazaña lograda por la franquicia de Marvel en un periodo de tiempo significativamente menor.

La estrategia detrás del éxito de “Avengers: Endgame Encore”

El camino de “Avengers: Endgame” hacia la cima de la taquilla no fue una coincidencia. Tras su estreno original en abril de 2019, la película rompió récords de apertura tanto en Norteamérica como en el mercado internacional. Sin embargo, conforme avanzaban las semanas, la brecha de recaudación respecto a Avatar se volvía cada vez más difícil de acortar.

Conscientes de que faltaban pocos millones para alcanzar el récord histórico, Disney anunció la iniciativa “Avengers: Endgame Encore”. Este movimiento no solo reanimó el interés de la audiencia previo al estreno de otras entregas del MCU, sino que ofreció un incentivo directo a los seguidores:

Escenas inéditas tras los créditos finales.

Un homenaje especial al creador de Marvel, Stan Lee.

Una escena eliminada con la participación del personaje de Hulk.

La experiencia colectiva de formar parte de un hito en la historia de la taquilla.

Esta jugada comercial permitió captar una nueva ola de espectadores e impulsó a miles de fans a repetir la experiencia en pantalla grande, sumando la suma justa para destronar al clásico de 2009.

Un hito imborrable para el cine comercial y el MCU

La victoria de “Avengers: Endgame” representa la culminación de más de una década de narrativa interconectada. Desde el estreno de “Iron Man” en 2008, Marvel Studios construyó pacientemente una saga compuesta por más de 20 películas que convergieron en este enfrentamiento definitivo contra Thanos.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, y los directores Joe y Anthony Russo lograron coordinar un elenco masivo de estrellas encabezado por Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson y Chris Hemsworth. El resultado no solo fue un éxito crítico y un fenómeno social, sino un modelo de negocio que transformó para siempre la manera en que Hollywood concibe las franquicias y los universos compartidos.

Superar a una obra de la magnitud visual y técnica de “Avatar” demuestra la potencia que tiene el fenómeno de los superhéroes en la taquilla global contemporánea.

¿Es este el récord definitivo en la historia del cine?

Aunque las cifras oficiales ubican a “Avengers: Endgame” como la película con mayor recaudación nominal de la historia, la batalla por la taquilla cinematográfica nunca está del todo cerrada. Existen dos factores clave que la industria del cine monitorea de cerca:

Ajuste por inflación: Al analizar la taquilla histórica ajustada al valor actual de la moneda, títulos clásicos como “Lo que el viento se llevó” (1939) continúan liderando los rankings de asistencia real de espectadores en salas. Nuevos reestrenos: Hollywood ha demostrado que las películas taquilleras pueden regresar a los cines en aniversarios o como antesala de futuras secuelas. De hecho, ante la llegada de nuevas secuelas en la franquicia de Avatar, el ranking global podría continuar modificándose en el futuro.

Por lo pronto, los números son contundentes: con $2.925 mil millones, “Avengers: Endgame” se consagra oficialmente como el rey de la taquilla mundial.