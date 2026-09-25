Caminar suele formar parte de la rutina diaria de millones de personas, ya sea para trasladarse de un lugar a otro, despejar la mente o simplemente mantenerse en movimiento. Sin embargo, en los últimos años esta actividad ha adquirido mayor relevancia dentro de las recomendaciones relacionadas con el ejercicio y el cuidado de la salud. Su principal atractivo está en que no exige grandes implementos ni una preparación física avanzada para comenzar, mientras que mantener una frecuencia constante puede contribuir al gasto energético y al control del peso. En ese contexto, realizar caminatas varias veces por semana se ha convertido en una alternativa para quienes buscan incorporar más actividad física a su día a día sin someterse necesariamente a entrenamientos de alta intensidad. Pero ¿cuántas calorías se pueden llegar a gastar si este hábito se mantiene durante todo un año?

¿Cuántas calorías puedes gastar caminando durante un año?

Entrenadores que participaron en el podcast de Adhgym explicaron que establecer una rutina de caminatas cinco días por semana puede representar un gasto energético importante cuando se mantiene de manera sostenida. Según lo señalado por estos especialistas, caminar de lunes a viernes podría acumular alrededor de 78.000 calorías durante un año, una cifra que, llevada al equivalente energético de la grasa corporal, representaría aproximadamente hasta 10 kilos.

El resultado, sin embargo, puede variar de una persona a otra, ya que el gasto calórico depende de diferentes factores, entre ellos el peso, el ritmo empleado y la duración de cada recorrido. Por ello, la cifra anual debe entenderse como una referencia y no como un resultado que necesariamente se repetirá de la misma manera en todos los casos.

El ritmo y el peso también influyen en el gasto

Una caminata no representa el mismo esfuerzo para todas las personas. La velocidad a la que se realiza, la distancia recorrida y las características físicas de quien la practica pueden modificar considerablemente la cantidad de energía utilizada durante la actividad.

Los especialistas citados en el material señalan que una caminata a intensidad moderada puede permitir gastar aproximadamente entre 300 y 350 calorías por sesión, aunque este rango también está condicionado por las características individuales. Si la actividad se repite de manera constante durante semanas y meses, ese gasto puede acumularse y convertirse en un componente relevante dentro de un estilo de vida físicamente activo.

¿Qué beneficios puede aportar caminar con frecuencia?

Más allá de las calorías, incorporar caminatas de manera habitual puede aportar otros efectos positivos. Esta actividad favorece el movimiento diario, contribuye al funcionamiento del sistema cardiovascular y puede convertirse en una alternativa para reducir el sedentarismo. Asimismo, mantener una rutina de actividad física puede ayudar a disminuir los niveles de estrés y favorecer una mayor sensación de bienestar.

Otra de las ventajas es su accesibilidad. A diferencia de determinados ejercicios que requieren instalaciones, máquinas o conocimientos técnicos, para caminar generalmente basta con contar con calzado apropiado y disponer de un espacio donde realizar el recorrido. Esa facilidad permite adaptar la actividad a diferentes horarios y condiciones personales.

Caminar funciona mejor como parte de una rutina completa

Víctor Martín, entrenador personal, resaltó que caminar destaca por ser una actividad fácil de mantener, agradable y con un nivel de fatiga relativamente bajo. No obstante, señaló que sus beneficios pueden potenciarse cuando se incorpora junto con otras estrategias relacionadas con el ejercicio y la alimentación.

En ese sentido, los especialistas advierten que depender exclusivamente de las caminatas para modificar la composición corporal puede no ser suficiente. El entrenamiento de fuerza también cumple un papel importante, especialmente para conservar la masa muscular a medida que pasan los años. A esto se suma una alimentación equilibrada y otros hábitos saludables que, en conjunto, permiten construir una rutina más completa.

Por ello, las caminatas pueden convertirse en una herramienta útil para aumentar el gasto energético cotidiano, pero sus resultados deben analizarse dentro del conjunto de actividades, alimentación y hábitos que mantiene cada persona.