El clima en Lima vuelve a mostrar su característica variabilidad en los primeros días del invierno, por lo que muchas personas buscan conocer si predominarán las horas de sol o el cielo permanecerá cubierto. Ante ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio a conocer su pronóstico actualizado con las condiciones que se esperan para la capital.

Pronóstico de clima del Senamhi:

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima Este tendrá un temperatura máxima de 26°C y mínima de 18ºC, el día iniciará con un cielo cubierto a cielo nublado por la mañana con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial al atardecer.

El pronóstico para Lima Oeste presentará una temperatura máxima de 23°C y mínima de 20°C. Se prevé un cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a llovizna por la noche y hacia la madrugada.

En distritos costeros y zonas próximas al Callao, es más probable observar un ambiente con mayor cobertura nubosa, especialmente durante la mañana y la noche. Estas condiciones son típicas del invierno limeño, cuando la humedad y el enfriamiento del océano favorecen la formación de neblina y nubes bajas. Además, especialistas del Senamhi han señalado que este año el invierno podría presentar más días con alternancia entre nubes y sol debido a la influencia de un mar ligeramente más cálido de lo habitual.

Temperaturas agradables pese al avance del invierno

Aunque el invierno comenzará oficialmente el 21 de junio, las temperaturas en Lima todavía se mantienen relativamente moderadas para esta época del año. Los registros climáticos muestran que durante junio la capital suele experimentar máximas cercanas a los 21 °C o 22 °C, con noches más frescas y elevada humedad ambiental.

El Senamhi recomienda a la población vestir por capas, especialmente durante las primeras horas del día y la noche, cuando la sensación térmica puede ser menor debido a la humedad. Asimismo, las probabilidades de lluvia siguen siendo bajas, aunque no se descartan lloviznas ligeras en algunos sectores cercanos al litoral.