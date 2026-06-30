Los constantes cambios en el precio de la gasolina y el diésel obligan a miles de conductores a buscar alternativas para reducir sus gastos. En Lima Metropolitana, el valor de un mismo combustible puede variar considerablemente entre un grifo y otro, por lo que comparar tarifas antes de abastecerse se ha convertido en una práctica clave para el bolsillo de las familias, transportistas y empresas.

De acuerdo con la información recopilada por la plataforma Facilito de Osinergmin y reportes actualizados, existen estaciones de servicio que ofrecen combustibles a precios más competitivos que el promedio del mercado. Dependiendo del distrito, el ahorro puede representar varios soles por galón, especialmente para quienes cargan combustible de manera frecuente.

¿Por qué varían tanto los precios de gasolina y diésel?

Los precios de combustibles en Lima no son iguales en todos los grifos porque cada estación fija su tarifa en función de varios factores: costos de transporte, márgenes comerciales, contratos con distribuidoras, competencia en la zona y demanda local. Osinergmin recoge esos datos y los pone en su plataforma Facilito, donde se ve claramente que, incluso dentro de un mismo distrito, puede haber diferencias de hasta varios soles por galón entre una estación y otra.

A esto se suma el contexto internacional de precios del petróleo y los impuestos internos, que marcan el nivel general, pero no determinan la tarifa final exacta en cada surtidor. Por eso, para el usuario común, la clave ya no es solo “cuánto está la gasolina hoy”, sino “en qué grifo está más barata cerca de mi casa o mi ruta diaria”.

Los grifos con combustibles más baratos en Lima por zonas

Con datos recientes, Indecopi y Osinergmin han identificado estaciones con precios por debajo del promedio en cada zona de la capital.

Lima Norte: el diésel B5 S-50 UV más barato ronda los S/ 15,99–16,00 en grifos de distritos como Carabayllo o San Martín de Porres, mientras el gasohol de 90 octanos puede encontrarse desde unos S/ 17,28–17,50.

el diésel B5 S-50 UV más barato ronda los S/ 15,99–16,00 en grifos de distritos como Carabayllo o San Martín de Porres, mientras el gasohol de 90 octanos puede encontrarse desde unos S/ 17,28–17,50. Lima Sur: en Villa María del Triunfo y Lurín se registran diésel desde alrededor de S/ 15,79–16,10 y gasohol regular cerca de S/ 18,28, por debajo de otros puntos de la ciudad.

en Villa María del Triunfo y Lurín se registran diésel desde alrededor de S/ 15,79–16,10 y gasohol regular cerca de S/ 18,28, por debajo de otros puntos de la ciudad. Lima Este: en Ate, estaciones sobre avenidas como Circunvalación o Separadora Industrial ofrecen diésel en torno a S/ 16,49 y gasohol de 90 desde casi S/ 17,80–17,90.

en Ate, estaciones sobre avenidas como Circunvalación o Separadora Industrial ofrecen diésel en torno a S/ 16,49 y gasohol de 90 desde casi S/ 17,80–17,90. Lima Oeste: en distritos como La Victoria y Cercado de Lima se reportan diésel alrededor de S/ 16,89 y gasohol regular desde S/ 17,88–17,99, valores competitivos frente a otras zonas.

en distritos como La Victoria y Cercado de Lima se reportan diésel alrededor de S/ 16,89 y gasohol regular desde S/ 17,88–17,99, valores competitivos frente a otras zonas. Callao: algunos grifos de Pachacútec y vías principales muestran diésel cerca de S/ 16,49 y gasohol de 90 alrededor de S/ 17,99–20,61, dependiendo del punto exacto.

Estas cifras cambian día a día, pero ilustran que la diferencia de precio no es menor y que elegir bien el grifo puede traducirse en un ahorro real.

Herramientas oficiales para encontrar el grifo más barato

La principal herramienta para comparar precios de combustible es Facilito, la plataforma virtual y app móvil de Osinergmin. Allí se puede elegir ciudad, distrito y tipo de combustible (gasohol de 90, 95, diésel B5 S-50 UV, GLP, GNV), y ver un listado de estaciones con su tarifa actualizada, dirección y fecha de reporte.

Indecopi y medios como El Comercio e Infobae han elaborado notas de servicio usando esos datos, destacando cuáles son los grifos más baratos en cada zona de Lima y cómo acceder a la información sin costo desde el celular. La recomendación de los organismos es clara: antes de llenar el tanque, revisar la app puede evitar pagar de más por el mismo combustible a pocas cuadras de distancia.

Estrategias simples para gastar menos en combustible

Además de elegir grifos más baratos, hay varias prácticas cotidianas que ayudan a reducir el consumo de gasolina y diésel. Mantener una velocidad constante, evitar acelerones bruscos, revisar la presión de los neumáticos y hacer mantenimiento regular del motor son medidas que la literatura especializada destaca como claves para mejorar el rendimiento por galón.

Planificar rutas para evitar tráfico intenso también ayuda: en avenidas muy congestionadas, el consumo aumenta por los constantes arranques y frenadas, además del tiempo que se pasa con el motor encendido sin avanzar. Para quienes pueden, compartir vehículo o ajustar horarios fuera de las horas punta reduce kilómetros recorridos y, por lo tanto, gasto mensual.

Gasohol premium, regular y diésel: ¿cuál conviene más?

La elección entre gasohol regular (90), gasohol premium (95–97) o diésel depende del tipo de motor, pero también del presupuesto. Los reportes muestran que el gasohol premium suele ser entre S/ 1 y S/ 2 más caro por galón que el regular, mientras que el diésel, aunque pensado para otros tipos de vehículos, puede situarse en un rango similar o superior, según la estación.

Usar un octanaje incorrecto puede dañar el motor, por lo que los expertos recomiendan seguir las especificaciones del fabricante del vehículo y no bajar artificialmente de octanaje solo para ahorrar a corto plazo. La verdadera optimización viene por el lado de comparar precios entre grifos, cuidar la conducción y, si el uso del vehículo es intenso, evaluar alternativas como el GNV o el GLP, que mantienen precios inferiores por unidad de energía.

VIDEO RECOMENDADO: