El clima en Lima vuelve a mostrar su característica variabilidad en los primeros días del invierno, por lo que muchas personas buscan conocer si predominarán las horas de sol o el cielo permanecerá cubierto. Ante ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio a conocer su pronóstico actualizado con las condiciones que se esperan para la capital.

Pronóstico de clima del Senamhi:

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima Este tendrá un temperatura máxima de 25°C y mínima de 18°C, el día iniciará con un cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a cielo nublado por la noche , llovizna hacia la madrugada.

El pronóstico para Lima Oeste presentará una temperatura máxima de 24°C y mínima de 20°C. Se prevé un cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.

En distritos costeros y zonas próximas al Callao, es más probable observar un ambiente con mayor cobertura nubosa, especialmente durante la mañana y la noche. Estas condiciones son típicas del invierno limeño, cuando la humedad y el enfriamiento del océano favorecen la formación de neblina y nubes bajas. Además, especialistas del Senamhi han señalado que este año el invierno podría presentar más días con alternancia entre nubes y sol debido a la influencia de un mar ligeramente más cálido de lo habitual.