La Copa Mundial 2026 ha introducido cambios drásticos en su reglamento técnico y uno de los que más está dando de qué hablar es el nuevo protocolo de pausas de hidratación obligatorias. A diferencia de ediciones anteriores, esta medida se aplica de forma universal y rigurosa, desatando una oleada de debates entre aficionados, entrenadores y puristas del balompié.

Si quieres entender cómo funciona exactamente y por qué se ha convertido en el foco de las críticas, aquí te lo contamos todo.

¿Cuánto tiempo dura el ‘Cooling Break’ en la Copa Mundial 2026?

De acuerdo con las regulaciones oficiales de la FIFA, cada pausa de hidratación (Cooling Break) tiene una duración exacta de tres minutos, contabilizados estrictamente de silbato a silbato por el árbitro principal.

Estas pausas están programadas para ocurrir dos veces por partido, bajo la siguiente estructura fija:

Primer tiempo: Aproximadamente en el minuto 22.

Aproximadamente en el minuto 22. Segundo tiempo: Aproximadamente en el minuto 67 (minuto 22 de la segunda mitad).

Aproximadamente en el minuto 67 (minuto 22 de la segunda mitad). Compensación de tiempo: El reloj del partido no se detiene; los seis minutos totales que consumen ambas pausas se añaden de forma íntegra al tiempo de descuento de cada período.

Críticas en las redes por los comerciales en cada pausa del ‘Cooling Break’

La gran novedad de este torneo es que las pausas son 100% obligatorias para los 104 partidos del certamen. En los mundiales pasados, el cuerpo médico evaluaba el índice de temperatura de globo de bulbo húmedo (WBGT) y solo se activaban si se superaban los 32 °C. En la Copa Mundial 2026, la regla se ejecuta sin importar si el clima es fresco, si es un partido nocturno, o si el estadio cuenta con techo retráctil y sistemas de aire acondicionado de última generación.

La crítica más feroz apunta al beneficio económico de las cadenas de televisión y patrocinadores. Figuras de renombre mundial, como el exentrenador del Liverpool Jurgen Klopp, han alzado la voz de forma categórica señalando el trasfondo de la medida:

“Un partido de la Copa del Mundo debería fluir como un río. En lugar de eso, estamos construyendo presas en medio del río para que puedan pasar los anuncios publicitarios... El fútbol corre el riesgo de convertirse en la música de fondo de un espectáculo comercial”, criticó Klopp en la televisión alemana.

Muchos aficionados en redes sociales acusan a la FIFA de utilizar la salud como una “puerta trasera” para introducir comerciales en mitad del juego, adaptando el ritmo del fútbol europeo al formato de cuartos con cortes comerciales típico de los deportes estadounidenses.

¿El ‘Cooling Break’ obligatorio se aplicará en todos los partidos de fútbol o solo en el Mundial 2026?

La respuesta corta es que esta regla estricta y universal es exclusiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026. No se ha extendido de forma obligatoria al resto de las competiciones del fútbol mundial (como la Champions League, la Copa Libertadores o las ligas locales), las cuales seguirán rigiéndose bajo el marco tradicional de la IFAB (International Football Association Board).