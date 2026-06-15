Resumen

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Esto es todo lo que dura el 'Cooling Break' en los partidos del Mundial 2026. (Foto: Gemini)
Esto es todo lo que dura el 'Cooling Break' en los partidos del Mundial 2026. (Foto: Gemini)
Por Paolo Valdivia

La Copa Mundial 2026 ha introducido cambios drásticos en su reglamento técnico y uno de los que más está dando de qué hablar es el nuevo protocolo de pausas de hidratación obligatorias. A diferencia de ediciones anteriores, esta medida se aplica de forma universal y rigurosa, desatando una oleada de debates entre aficionados, entrenadores y puristas del balompié.

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