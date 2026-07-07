El fútbol mundial ha cerrado su ciclo más longevo y espectacular. El 6 de julio de 2026, el Dallas Stadium albergó el último baile de Cristiano Ronaldo en la historia de las Copas del Mundo tras la eliminación de Portugal ante España (0-1) en los octavos de final. El gol agónico de Mikel Merino en el minuto 90 puso el punto final a una trayectoria inalcanzable.

A continuación, te presentamos de forma detallada la estadística completa de ‘CR7’ con el combinado luso.

A qué edad Cristiano Ronaldo le dijo adiós a los Mundiales con Portugal

Cristiano Ronaldo disputó su último partido mundialista a los 41 años. A pesar de su veteranía, el atacante del Al-Nassr llegó a la cita de 2026 en óptimas condiciones físicas, consolidándose como el capitán y referente absoluto del esquema de Roberto Martínez.Con esta participación, impuso el histórico récord de jugar y anotar en 6 Mundiales diferentes (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), cerrando su cuenta con un gol frente a Croacia en los dieciseisavos de final y un doblete ante Uzbekistán en la fase de grupos de este torneo.

El récord oficial de goles y partidos con Portugal

Los registros de Cristiano Ronaldo en la categoría absoluta con la camiseta de Portugal son el estándar de oro del fútbol de selecciones a nivel internacional:

Goles oficiales: 146 anotaciones (máximo goleador histórico de selecciones masculinas avalado por la FIFA y la UEFA).

146 anotaciones (máximo goleador histórico de selecciones masculinas avalado por la FIFA y la UEFA). Partidos internacionales: 233 presencias con la selección absoluta de Portugal.

233 presencias con la selección absoluta de Portugal. Rendimiento en Copas del Mundo: Completó un registro total de 6 ediciones, elevando su récord de internacionalidades en fases finales de la máxima cita.

¿Qué títulos ganó Cristiano Ronaldo con Portugal?

Cristiano Ronaldo consiguió transformar la historia de su selección liderándola hacia el olimpo del fútbol europeo. En su trayectoria, logró alzar un total de 3 títulos oficiales:

Eurocopa 2016: La gloria máxima al vencer a Francia en la final en París. UEFA Nations League 2018-19: Obtenida al derrotar a los Países Bajos en Oporto. UEFA Nations League 2024-25: El último gran campeonato que sumó a sus vitrinas en 2025, superando a España en la definición por penales.

En resumen

Periodo de actividad: 2003 – 2026 (desde su debut absoluto ante Kazajistán hasta el partido de octavos de final frente a España en la Copa del Mundo 2026).

2003 – 2026 (desde su debut absoluto ante Kazajistán hasta el partido de octavos de final frente a España en la Copa del Mundo 2026). Edad en su último encuentro: 41 años.

41 años. Partidos oficiales jugados: 233 compromisos internacionales con la selección absoluta de Portugal.

233 compromisos internacionales con la selección absoluta de Portugal. Goles totales: 146 anotaciones, cifra oficial validada por la UEFA que lo consolida como el máximo goleador histórico de selecciones masculinas.

146 anotaciones, cifra oficial validada por la UEFA que lo consolida como el máximo goleador histórico de selecciones masculinas. Copas del Mundo disputadas: 6 ediciones consecutivas (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026). Es el primer y único futbolista varón en jugar y anotar goles en seis citas mundiales distintas, registrando sus tres últimos tantos en la edición de 2026 (dos contra Uzbekistán y uno ante Croacia).

6 ediciones consecutivas (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026). Es el primer y único futbolista varón en jugar y anotar goles en seis citas mundiales distintas, registrando sus tres últimos tantos en la edición de 2026 (dos contra Uzbekistán y uno ante Croacia). Títulos oficiales ganados: 3 campeonatos absolutos:

3 campeonatos absolutos:

Aunque el gol español sobre la hora en el Dallas Stadium frustró el sueño de levantar la Copa del Mundo en su despedida, los 146 goles y las 233 batallas de Cristiano Ronaldo quedan grabados como la página más gloriosa del fútbol portugués.