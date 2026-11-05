El mundo del fútbol se ha estremecido con una noticia que marca el fin de una era dorada. Cristiano Ronaldo ha anunciado oficialmente su retiro de la selección de Portugal, poniendo fin a una trayectoria internacional sin precedentes que se extendió por más de dos décadas. El astro portugués deja un legado imborrable lleno de récords mundiales, títulos inolvidables y una cifra de goles que parecía imposible de alcanzar.

¿Cuántos goles anotó Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa en toda su carrera?

A lo largo de 23 años defendiendo los colores de su país, Cristiano Ronaldo se consolidó de manera indiscutible como el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones.

Total de goles oficiales: 146 goles

Partidos disputados: 234 presencias (otro récord mundial absoluto)

(otro récord mundial absoluto) Debut internacional: Agosto de 2003

Las selecciones que sufrieron más goles de Cristiano Ronaldo

Durante su carrera con el combinado luso, el “Bicho” perforó las redes de decenas de combinados nacionales en competiciones oficiales y amistosos (Eliminatorias, Eurocopas, Mundiales y UEFA Nations League). Entre sus víctimas favoritas a nivel internacional destacan selecciones como:

Luxemburgo: Su selección más castigada, con 11 goles en su cuenta personal.

Su selección más castigada, con 11 goles en su cuenta personal. Lituania y Suecia: Ambas con 7 goles sufridos ante el delantero luso.

Ambas con 7 goles sufridos ante el delantero luso. Andorra y Hungría: Equipos a los que les marcó en 6 ocasiones.

Equipos a los que les marcó en 6 ocasiones. Otras selecciones: Países de la talla de España, Suiza, Armenia y Letonia también sufrieron dobletes y tripletes memorables del capitán portugués.

Las emotivas palabras de despedida tras colgar la camiseta lusa

A través de sus redes sociales y acompañado de material audiovisual conmemorativo, Cristiano compartió un mensaje profundamente emotivo para anunciar su adiós definitivo al combinado nacional:

“Hoy ha llegado el momento de pasarlo al futuro. No ha sido una decisión fácil, porque algunas decisiones no se toman únicamente con la mente, sino también con el corazón”, expresó el delantero.

Asimismo, añadió:

“Un viaje que comenzó en agosto de 2003 y que cambió mi vida para siempre ha llegado a su fin. Cuando miro atrás... no solo veo los partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas. Veo a los portugueses viviendo en el extranjero que, por 90 minutos, se sintieron un poco más cerca de casa”.

El legado y los títulos que deja el ‘7’ de Portugal

El ciclo de Cristiano con Portugal no se mide únicamente en estadísticas individuales, sino en las páginas doradas que escribió para el fútbol de su país: