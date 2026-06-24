La selección de Portugal consiguió una aplastante victoria por 5-0 ante Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026, disputada en el Houston Stadium. Tras un debut complicado en el que empataron 1-1 frente a la República Democrática del Congo, el conjunto dirigido por Roberto Martínez disipó las dudas nacionales con una exhibición ofensiva comandada por su capitán, Cristiano Ronaldo.

El astro portugués abrió el marcador apenas a los 6 minutos de juego tras aprovechar una presión alta del combinado luso. Con este gol, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista de la historia en anotar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026). Posteriormente, firmó su doblete a los 39 minutos con una gran definición cruzada tras asistencia de Bruno Fernandes. Los tres tantos restantes del encuentro fueron obra de Nuno Mendes (de tiro libre), un autogol del arquero uzbeko Abduvohid Nematov y un gol definitivo de Rafael Leão sobre el cierre del partido.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para alcanzar a Lionel Messi?

La batalla por los registros históricos sigue vigente en este Mundial 2026. Tras los recientes compromisos de la fase de grupos, la diferencia exacta en la cima de goleadores históricos se sitúa de la siguiente manera:

Goles de Lionel Messi en Mundiales: El astro argentino tiene 18 goles en su historial mundialista (luego de sumar tres tantos ante Argelia y dos frente a Austria en las jornadas previas de este torneo).

El astro argentino tiene en su historial mundialista (luego de sumar tres tantos ante Argelia y dos frente a Austria en las jornadas previas de este torneo). Goles de Cristiano Ronaldo en Mundiales: Cuenta con 10 goles tras el cierre del partido contra Uzbekistán.

Diferencia real: Cristiano Ronaldo necesita marcar 8 goles para empatar a Lionel Messi como el máximo anotador de las Copas del Mundo (o 9 goles si busca superarlo por completo), tomando como base las estadísticas oficiales de la FIFA actualizadas al día de hoy.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en los Mundiales?

Con las dos anotaciones conseguidas en Houston, Cristiano Ronaldo acumula un total de 10 goles en Copas del Mundo. Este hito le permite superar la legendaria marca de Eusébio (9 goles), convirtiéndose oficialmente en el máximo artillero de la selección de Portugal en la historia de la competición.

El desglose real y verídico de sus 10 goles mundialistas a lo largo de 24 partidos es el siguiente:

Alemania 2006: 1 gol (vs. Irán)

1 gol (vs. Irán) Sudáfrica 2010: 1 gol (vs. Corea del Norte)

1 gol (vs. Corea del Norte) Brasil 2014: 1 gol (vs. Ghana)

1 gol (vs. Ghana) Rusia 2018: 4 goles (hat-trick vs. España y 1 vs. Marruecos)

4 goles (hat-trick vs. España y 1 vs. Marruecos) Catar 2022: 1 gol (vs. Ghana)

1 gol (vs. Ghana) Norteamérica 2026: 2 goles (vs. Uzbekistán)

Próximo partido de Portugal: El cierre del Grupo K en el Mundial 2026

Luego de la contundente goleada por 5-0 ante Uzbekistán, la selección de Portugal ya se prepara para afrontar su último y definitivo compromiso correspondiente a la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Roberto Martínez busca asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final en la parte alta del sector.

El único partido programado que le resta a Portugal en la primera etapa del torneo es el siguiente:

Rival: Colombia

Colombia Fecha: Sábado 27 de junio de 2026

Sábado 27 de junio de 2026 Sede: Miami Stadium, Florida

El camino de Portugal en la Fase de Grupos

Con dos jornadas disputadas de tres en el Grupo K, el combinado luso mantiene un registro invicto producto de los siguientes resultados: